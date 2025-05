“Me gusta salir de mi zona de confort”: Nico Solabarrieta se lanza al desafío culinario de Chilevisión, Top Chef VIP

El exfutbolista Nico Solabarrieta es uno de los rostros confirmados para la nueva temporada de Top Chef Vip, el reality culinario de Chilevisión que reunirá a diversas celebridades en torno a los fogones. Y aunque su trayectoria profesional ha estado ligada al deporte, esta vez se atreve en la cocina.

PUBLICIDAD

“Como siempre he dicho, me gusta probar cosas nuevas, me gusta salir de mi zona de confort y bueno, cuando me llegó la oportunidad de Top Chef lo encontré súper entretenido y algo muy nuevo para mí, entonces me pareció súper interesante”, expresó en una profunda conversación con La Hora sobre este nuevo desafío.

Consciente de que el talento culinario de los participantes será puesto a prueba, Nico no se queda de brazos cruzados y revela que se encuentra tomando clases para no llegar a dar bote en la cocina televisiva. “No, o sea, igual tengo ciertos conceptos de cocina, lo básico, pero más que nada de cocina tradicional para comer”, reconoció con honestidad. “O sea, me sé preparar un pollo, me sé preparar un arroz, hacer pastas, hacer lo básico para sobrevivir, pero nunca nada gourmet como algún postre... algo me defiendo”, sostuvo al citado medio.

Sobre un plato que destaque dentro de su pequeño repertorio culinario, el exdeportista confiesa que hay uno que lo llena de orgullo: el espagueti a la carbonara. “Es un plato que es simple en cuanto a ingredientes, pero hay que saber hacerlo, y ese me queda muy bien”, señaló. “Lo aprendí en Italia, obviamente, con un compañero de equipo que lo hacía siempre y le pregunté cómo lo hacía, y me enseñó a prepararlo”, contó a La Hora.

Asimismo, Solabarrieta destacó que la cocina también ha sido un gusto compartido con su pareja, Valentina Torres, conocida como “La Guarén” y reveló la reacción de la influencer a su ingreso de Top Chef. “Está contenta, obviamente, siempre me apoya en todos mis desafíos (...) me dijo que está ansiosa porque entre y me quiere ver en el programa”, confesó, agregando que “me gusta cocinarle... le cocino a la boloñesa, a la carbonara, a cacho pepe, cosas así. Me gusta igual ser detallista en ese sentido”.

En cuanto a los jueces del programa, Nico reconoce que hay uno que lo intimida particularmente. “Sergi (Arola) me parece que tiene una personalidad bastante fuerte y por lo que he visto, bueno, un tremendo chef, entonces creo que él puede ser exigente”.

Finalmente el exfutbolista cerró la entrevista con un mensaje a sus seguidores: “Agradecer el apoyo de siempre a toda la gente que me sigue, a toda la gente que me ha mandado muestras de cariño y que voy a dar lo mejor y ojalá poder ganar el programa”.