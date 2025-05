“Mi compadre tampoco se portó bien cuando nos conocimos...”: Coté López echó al agua a Luis Jiménez sobre episodio de “El Rey León”

Esta noche, después de años alejada de la televisión, Coté López vuelve a los estelares y lo hace en el programa de conversación de Chilevisión, “Podemos Hablar”. La empresaria hablará de todo desde su separación con Luis Jiménez hasta el episodio con Mauricio Pinilla.

Coté repasará su breve paso por la farándula nacional, y recordará la reacción de su padre tras su aparición en el programa “Morandé con Compañía”. “Mi papá me decía… tú puedes insinuar… pero es ordinario, vulgar, tampoco es algo sexy lo que estás haciendo… es una vergüenza”, contará.

Junto a eso, López hablará sobre su comentada operación plástica cuando tenía 17 años y recibió sus primeros implantes mamarios como regalo de sus padres. “En ese tiempo estaban de moda las pechugas grandes…”, recordará. Sin embargo, tras el nacimiento de su hijo Jesús, decidió retirarlos: “Me parecían grotescas, yo ya estaba en otra etapa de mi vida”.

En esa misma línea, ella se referirá con transparencia el tema de sus cirugías sin tabús ni con miedo a los juicios. “Me hice la nariz 800 veces… volvería a mi cara normal sin hacerme nada. En los labios me pusieron ácido hialurónico… Entonces para sacarlo, tuve que cortar el labio por dentro y ahí me quedaron las cicatrices, me quedó más abultado el labio… si pudiera volver atrás, volvería a mi cara de antes, era preciosa”.

“El Rey León”

A medida que avance la entrevista con la animadora Diana Bolocco, ellas hablarán sobre el episodio más controversial de la vida de la empresaria, y uno de los escándalos más recordados de la farándula nacional, “El Rey León”.

“Me trataron como la prostituta más grande de Chile… fue una tortura, yo era la peor persona del mundo”, comentará en relación a su polémico affaire con Mauricio Pinilla.

“Tenía solo 17 años cuando conocí a Mauricio Pinilla… y después me enamoré de Luis”, revelará. “A mí me lapidaron, me trataron como la peor de todas… y ojo, Mauricio no estaba casado, ni pololeando”, aclarará tajante.

“Esto no lo había contado, pero mi compadre Luis tampoco se portó bien cuando nos conocimos… Así que, como se dice: ‘Ley pareja no es dura’”, revelará.

Sin embargo, la influencer no buscaba dar tanto detalle, por lo que sorpresivamente se paró de su asiento anunciando que se retiraría del estudio. “No venía a la tele hace 13 años y no puedo creer que me estén haciendo esto… así que yo me voy”, dejando sin palabras a Diana y Jaime, quienes no sabían que hacer ante la decisión de Cote.