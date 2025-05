“Ninguna posibilidad”: Benjamín Vicuña fue tajante ante la eventualidad que sus hijos vivan con China Suárez si se muda a Turquía

“¿Cómo te cae todo esto que está pasando en las redes con la China Suárez, con Mauro (Icardi) y con tus hijos?“, le preguntó un periodista del programa de farándula argentino “Intrusos” al actor nacional Benjamín Vicuña después de su regreso del Festival de Cannes.

PUBLICIDAD

“La verdad trato de no estar tan al tanto”, admitió de entrada, “hay cosas, hay mucha información y cosas que están buenas, otras que no. Yo sé cuál es la interna y en ese sentido nada, transmitir eso que es lo importante“, añadió.

“Me da tanta vergüenza, te lo digo sinceramente, tener que estar hablando de estas cosas que son domésticas: cosas, permisos, viajes, vida, vida familiar y cómo uno se arregla. Tener que estar dando explicaciones es rarísimo, pero, en ese sentido, sí se habla, se conversa. Siempre se preserva a los chicos, eso es lo más importante“.

De igual forma, Benjamín fue consultado sobre los pantallazos que subió la madre de sus hijos, en donde denuncia los mensajes que recibió en su contra por parte del abogado Guillermo López, quien también habló mal de su pequeño Amancio.

“Los niños no deberían estar expuestos a ese nivel, todos sabemos que se dicen barbaridades. Debería haber entes para poder controlar ese nivel de pelotudeces que se dice o que puedan llegar a comentar sobre niño", comentó.

“Lo de ese señor en particular, también leí que yo me recalenté. No sé, leí una cosa por encima, me imagino. Ya uno se pierde sobre qué es verdad y mentira“, respondió.

¿Dejaría que sus hijos vivan en Turquía con China Suárez?

Si es que le molesta el nivel de exposición que tienen sus hijos producto de las decisiones de China Suárez, Vicuña señaló que “son cosas que se hablan en privado también. Hay cosas que sí que me parece que están de más, pero eso también se habla en privado. No voy a estar ocupando ni usando un programa de televisión para decir lo que me molesta, lo que no me molesta. Se hablará en privado, pero la verdad que es difícil”.

PUBLICIDAD

Finalmente, el periodista le preguntó sobre las imágenes de sus hijos usando las camisetas del equipo de fútbol turco Galatasaray, en donde juega Mauro Cardi la pareja de Suárez, el actor dijo que “no sé si es necesario“.

Con respecto a la posibilidad de que sus hijos se vayan a vivir a Turquía en el caso de que China encuentre trabajo en dicho país, Benjamín Vicuña fue tajante: “No, ninguna posibilidad”.