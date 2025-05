Caos en “Only Fama”: Sergio Rojas y “Que te lo digo” provocaron intenso debate en el estelar de farándula de Mega

El escándalo sucedido entre Pamela Díaz y el programa de farándula “Que te lo digo” fue tratado en el programa “Only Fama” de Mega. El foco estuvo en la histórica pelea que ha tenido La Fiera con el conductor de dicho espacio, Sergio Rojas.

Una vez que se terminó el informe, la conversación poco se centró en el conflicto entre Díaz y Rojas, sino que se enfocó en el programa de Zona Latina y la figura del periodista, quienes se caracterizan por una visión desde fuera de los canales más grandes y con un sentido de humor negro.

“Entre Pamela y yo no sé quién es más vapuleada de lunes a viernes en el programa de Sergio Rojas”, partió comentando Francisca García-Huidobro. “Yo veo ‘QTLD’ varias veces, y siempre me tratan pésimo que no tengo ningún talento, nadie entiende por qué estoy aquí hace 20 años, que soy alcohólica, que soy demasiado flaca”, añadió.

Ella le encontró la razón a Díaz por no querer hablar con ellos, la animadora lo comparó con darle un saludo a la alianza que los trata mal.

Fran rescató que es un negocio que le funciona al programa, pero los rostros pueden restarse de participar en aquello. Además, ella criticó que se condene a quién piensa distinto que a ellos.

Acto II

Dentro del panel estaba la periodista Paula Escobar, quien trabajó en “QTLD”, y le pidieron su opinión con respecto al tema. “Con mucho orgullo, lo pasé muy bien,. de hecho, lo fundamos con Sergio y Luis. Yo también he recibido dardos de Sergio...”, partió.

“Yo creo que comunicacionalmente Pamela Díaz, pudo haber salido mejor de esto, ya que alimenta a Sergio, Luis y Antonella. Esto sí les gusta a ellos. El programa ve a los canales grandes como una cofradía, una mafia que se cuida una con la otra, y ellos se jactan de tener una opinión más libre que les da derecho a lo que otros a lo mejor no dicen”, argumentó Escobar.

Paty Maldonado, quien estaba invitada en el panel, defendió a Pamela tras ser tratada como “chula” por Sergio, quien no debería permitir que la traten de esa manera. “No pidas respeto, si no respetas”, señaló.

Acto III

Sin embargo, la persona que más rabia tenía con el programa era Mariela Sotomayor. “Yo escuchaba y pensaba qué es lo que les pasa, inventan peleas. Yo también los quiero harto, pero se pasaron (...) Una cosa es tratar de hacer reír y otra es faltar el respeto”, partió lanzando.

La animadora del espacio le dio la palabra a José Antonio Neme, quien ha sido calificado como “el cuarto panelista de QTLD”, debido a su cercanía con el programa y en específico con Sergio Rojas.

“Yo creo que aquí hay un subtexto que va más allá entre el roce de Luchito y Pamela. Lo digo porque veo el programa habitualmente, Sergio que es el alma del programa, lo dice abiertamente y lo repite como un mantra (que no pertenece a la mafia televisiva). Desde ahí se puede entender la posición que tiene con ciertas figuras”, comentó.

Fran señaló que si ella no está de acuerdo con la opinión de Sergio, ella pertenece a la llamada “mafia televisiva”. “Lo que yo siento es que él está intentando crear su propia mafia y le va a resultar (...) Llevo 30 años en la tele y 20 haciendo farándula, si yo digo que no he visto esas mafias, no me estoy haciendo la espinita y él no me cree porque el ladrón siempre cree que le van a robar”, lanzó.

Una de las figuras que más se habla en el espacio de Zona Latina, Daniela Aránguiz, pidió la palabra para hablar sobre el tema. “A mí Sergio Rojas me ha hecho mierda en reiteradas ocasiones por muchos años. Este programa tiene pocos recursos porque el canal es chiquitito, y así todo, logran su objetivo que ahora estemos hablando de ellos”.

“Él me puede hacer mierda, pero de que es un buen personaje del circo de la farándula, lo es. Le gusta levantar polvo, tratar mal”, añadió la “Cara de cuica”, lo que fue secundado por la “Dama de hierro”, quien dijo que “era fantástico”.

Acto IV

Neme continuó prestándole ropa a Rojas, “la licencia que él se da a sí mismo viene de la creencia que él dice que en la televisión abierta hay mafias televisivas, grupos de personajes que se cuidan entre sí y no dicen la verdad. Y como yo estoy en un espacio que él ha construido, tengo la licencia para decir lo que ellos no dicen”.

Maldonado pidió la palabra diciendo que no ve mucho el programa de Sergio, “sé que ha dicho que soy mafiosa. Sí es verdad, soy mafiosa, no lo niego. Tengo un séquito de gente (...) Para hacer espectáculo no tienes por qué ofender al resto, tienes que tener las razones lógicas para destruir a alguien, no necesitas hacerlo de este modo (tratándola de ordinaria)”.

José Antonio quiso hacer un contrapunto y dijo “las personas que él ataca, sí han ofendido a personas. Nadie acá o pocos tienen las credenciales limpias”. Daniela Aránguiz le encontró toda la razón al periodista, mas no Mariela.

“Yo trabajé muchos años en ‘Maldita Moda’ y jamás le dije a alguien que se veía mal por su cuerpo, ni a alguien feo. Nunca recurrí al recurso fácil”, aseguró Sotomayor, lo que fue rebatido por Aránguiz quien le dijo que no sabía cómo la otra persona se pudo haber sentido.

“A mí Sergio Rojas me cae muy bien y le tengo cariño, a Luchito lo conozco hace mil años, pero sí me parece que caen en una falta de respeto tremenda. Si a la gente se reía en su casa da lo mismo (...) Me carga la ordinariez y la falta de respeto”, dijo la periodista, quien también dijo que sus actitudes le huele a “resentimiento”.

Neme interrumpió y exclamó “¡No están insultando a las carmelitas descalzas! ¡Eso es lo que quiero decir! No están rompiendo la foto del Papa Juan Pablo II".

Acto V

Finalmente, Paula Escobar afirmó que la línea editorial era distinta cuando ella estaba en “Que te lo digo”, pero nadie le dio la razón. “Yo creo que lo veías distinto porque estabas adentro. Era lo mismo”, dijo.

El periodista Michael Roldán cerró la conversación al decir “yo creo que hay que hacerse cargo de por qué la gente engancha tanto con Sergio Rojas. Es un súper personaje que tiene el cariño de la gente... porque la gente tiene rabia y es la de Sergio”.

Fran dio el punto final al reclamarle a Paty por el desorden que había en el panel. “Yo soy la conductora de este programa y toda esta gente no me respeta. ¡Por eso me pela Sergio Rojas porque ustedes no me respetan! Ustedes me dejaron convertir en la animadora huérfana, ya no soy la ‘Dama de hierro’!”, proliferó.