“Está normalizado atacar a la flaca“: Vale Roth disparó contra los haters que critican por el aspecto físico

En el reciente capítulo del pódcast Todo Queda Entre Hermanas, de Vale Roth y su hermana Camila, invitaron a su prima, Noelle Thomas, quien es psicóloga clínica especialista en trastornos de conducta alimentaria.

En el episodio, la exparticipante de Calle 7 dio su postura sobre los usuarios que critican a las mujeres por redes sociales respecto a su apariencia física.

“Como que a las que tienen más peso –que está todo esto del body positive– las admiran, pero a las que son flaca las atacan brígido, es como ‘¿qué?’ ‘¡qué asco!’”, comenzó diciendo Vale acerca de los comentarios que se lanzan en RR.SS.

“Está normalizado atacar a la flaca, y a la que es más rellenita, no pueden atacarla. Oye también está sufriendo la que es más flaca... Pónganse en su lugar”, agregó la joven mujer de 34 años.

En el post que publicaron en Instagram, la exchica Rojo recordó los trastornos alimenticios que sufrió durante años: “Trastornos de conducta alimentaria, una enfermedad que me acompañó por más de la mitad de mi vida”, dijo en la publicación.

“Apelar más a tu bienestar en general que lo físico“

Por su parte, Noelle comentó que es mejor “no opinar, no referirse al bienestar desde lo flaco, desde lo físico, sino que ‘¿cómo has estado? Te veo bacán, porque te veo como bien, estás radiante como de ánimo’: apelar más a tu bienestar en general que lo físico".

“Porque qué pasa... imagínate esa amiga tuya tiene TCA y no te lo ha dicho, porque es muy común que no te lo digan, porque es una enfermedad muy silenciosa en un principio. Entonces tú le dices ‘ay, estás regia, que estás flaca‘; después llegas a la otra semana y no le dices eso, ahí ya le creas un desastre total heavy“, argumentó la psicóloga.

Cabe recordar que con 23 años, Vale Roth sufrió un delicado caso de anorexia y bulimia.