“Estoy súper bien sola, pero si aparece alguien...”: Catalina Olcay no descarta la posibilidad de encontrar el amor en “Mundos Opuestos”

A sus 50 años, Catalina Olcay ha sido parte de telenovelas de gran audiencia e impacto social, la misma que hoy da un salto en la pantalla chica y se suma a “Mundos opuestos”, el próximo reality show del 13 que se estrena el 1 de junio, como una de sus figuras principales y más llamativas.

“Creo que para mí puede ser como estar en una teleserie permanente. Quiero pasarlo increíble, conocer personas bacanes, pasar el desafío de buena forma y tener un buen desempeño en las competencias. Además, los 50 son los nuevos 20”, sostuvo.

De todos modos, le costó tomar la decisión. “Creo que tenía ciertos prejuicios que abundan en el medio actoral, entonces al principio dije que no. Pero me empezaron a contar cómo era la cosa, empecé a conocer a la gente que estaba atrás, y los empecé a encontrar súper buena onda”.

“Y ahí me pregunté por qué no, qué razones reales tenía. Y al final me di cuenta de que podía ser yo misma, sin pelear ni estar obligada a cosas que no quiera hacer, y me propuse pasarlo súper bien adentro”, recordó.

El apoyo de sus dos hijas, Alicia y Octavia, de 18 y 22 años, respectivamente y su ex pareja, el actor Álvaro Espinoza la ayudaron a tomar la decisión. “Cuando les dije que me estaban dando ganas de hacer esto, me dijeron ‘Mamá, ¿en serio? Raro, qué nervios, pero entrete igual’“, reveló.

“Después, cuando le conté a Álvaro, primero me dijo ‘¿qué?’, pero le gustó y dijo que me iba a ir increíble, porque todos me iban a amar allá. Creo que si mis hijas no me hubieran apoyado no habría aceptado, somos súper cercanas”, contó.

Catalina Olcay

Su llegada a “Mundos Opuestos”

Según la actriz, la oferta del reality llegó en el momento preciso, cuando lleva dos años separada tras más de 20 años con Espinoza. “Creo que este era el momento justo en que yo podía entrar. Estoy soltera, tengo hijas grandes, confío en mí, me conozco y sé quién soy. Creo que esas son las claves para aceptar”, reflexionó.

“Soy súper sociable, relajada, buena onda y desprejuiciada. Creo que voy a ser la que apaña en el grupo. Además, soy súper maternal, entonces seguramente voy a tener hijas adoptivas adentro, por una cosa generacional”, adelantó.

Y aunque para la ex actriz de telenovelas será su primera vez con tanta exposición, dice sentirse tranquila ante la experiencia. “Quiero pasarlo bien, participar en todo, jugar”, comentó.

“Además, tengo energía, estoy prendida, y encuentro demasiado entretenido hacer un paréntesis y entregarse. Asimismo, creo que es un enriquecimiento como actriz empezar a ponerme en otros lugares, hay aprendizaje ahí. En ese sentido, creo que después del reality voy a salir siendo mejor actriz”, añadió.

Sobre las competencias físicas, éstas pondrán a prueba la capacidad de Olcay. “Desde chica era deportista, hacía gimnasia olímpica, atletismo, voleibol, y me encantaba toda la actividad física. Hace rato que no hago nada, pero hace poco volví a hacer pilates y después me metí al gimnasio para mejorar”, aseguró con optimismo.

Finalmente, en cuanto al amor, Catalina confidencia estar tranquila soltera, pero no descartó conocer a alguien. “Soy una mujer soltera. Hoy no me da vuelta el tema de encontrar el amor o echar de menos tener pareja. Estoy súper bien sola, tranquila, disfruto de mis amigas, mis hijas y mi soledad. Pero si aparece alguien que me sorprenda, bacán, no me cierro. No hay nada más lindo que sentirse enamorada y fluir”, cerró.