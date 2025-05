“Me pegué con un portazo en la cara”: Andrés Caniulef se sinceró sobre su presente tras su salida de Canal 13

Uno de los invitados del último capítulo de “Podemos Hablar” fue el periodista Andrés Caniulef, quien se confesó después de su paso por el reality “Palabra de Honor” de Canal 13, y su presente después de no seguir en dicha casa televisiva donde también formó parte del panel de “Hay que decirlo”.

Diana Bolocco, al momento de introducir al periodista al programa, dijo que ha sido un aterrizaje difícil a la realidad, y él señaló que son las perfectas palabras para describir su presente después del encierro.

“Entré con muchas expectativas al reality, se me endulzó mucho el oído respecto de la posibilidad de tener una continuidad dentro del canal después del reality. Efectivamente, mi participación fue bastante destacada y hasta el día de hoy la gente lo aprecia. El cariño que siento de la gente es enorme”, partió.

“Sin embargo, todo eso quedó en nada. No tengo la razón por la cuál no sigo en pantalla. Yo creo que la palabra que más define es un ‘desaire’. Es un remezón para decir la pega es pega, no es tu casa ni tu familia”, reflexionó.

El presente de Andrés Caniulef

“Yo lamentablemente, me pegué con un portazo en la cara diciendo la realidad es otra, no por el cariño que tenga con ellos, van a tener un espacio de trabajo para mí”, añadió Caniulef.

Al momento de hablar cómo ha sido estar cesante, el periodista dijo que “no he hecho otra cosa en la vida que trabajar en televisión, y cuando no tienes un sueldo, ni un cheque a fin de mes, se te complica la existencia”.

Él reveló que volvió a vivir con sus padres, y al comentar esto él agregó que “lo que me pesa a mí es que yo debería ser para ellos el pilar, pero ellos siguen siendo el pilar para mí, a mis 47 años. Sin ellos no estaría acá. Mi vida sería muy distinta y no precisamente buena”, reconoció con los ojos llorosos.

Caniulef admitió que fue un golpe muy duro su salida de Canal 13, por la cual cayó en un cuadro depresivo. “Fue muy duro. Me tiré al suelo, me tiré a la cama. Estuve dos semanas básicamente inerte. Uno aprende con los procesos psicológicos que se enfrente, que hay que obligarse a levantarse, hay que obligarse a hacer la cama, a ducharse”, comentó.