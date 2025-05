Claudio Fariña revela su batalla contra el alcoholismo tras su despido de TVN

En una entrevista con Revista Sábado de El Mercurio, Claudio Fariña, reveló detalles de su lucha contra el alcoholismo. El periodista, quien trabajó por más de dos décadas en TVN, fue despedido en 2018 y su salida marcó el inicio de una difícil etapa en su vida.

El despido del canal fue un punto de inflexión para Fariña, quien admitió que cayó en una adicción al alcohol como resultado de esa experiencia. “ No tomo desde hace cinco años y me prometí renovar el pellet todos los años en noviembre. Desde hace cinco años que llega noviembre y es como si fuera un cumpleaños al que tengo que ir ”, comentó.

Impacto personal y profesional

La adicción tuvo consecuencias significativas en su vida personal. En 2020, Fariña tuvo el quiebre matrimonial con la periodista Carla Zunino, después de ser denunciado por violencia intrafamiliar.

Fariña expresó que se dio cuenta de su situación gracias a una conversación con su madre. “Mi mamá me llamó tres días después de que había empezado el estallido y me preguntó cómo estaba. Y yo le dije que bien, que por qué me preguntaba eso, ‘porque están quemando medio Santiago’. Y yo nunca me enteré de que había habido estallido social porque no veía las noticias y estaba encerrado en mi casa. Estaba perdido y borrado del mundo”, relató.

Actualmente, trabaja como garzón y conductor de Uber, buscando mantener su estabilidad financiera. “Trabajo como un garzón más y, al final del turno, reparto al personal. O sea, también Uber. Necesito pagar dos colegiaturas. ¡Somos hijos del rigor!”, sentenció.