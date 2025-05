“Me imagino con mi guagua yendo para todas partes”: Pangal Andrade anticipa el estreno de su programa de viajes extremos en Canal 13

“El clan en busca de la aventura” es el nombre del programa liderado por el deportista extremo Pangal Andrade, que debutará este sábado 31 de mayo en horario prime en Canal 13, y en el que se mostrarán destinos extremos del país.

De esta manera, el programa promete mostrar la adrenalina de explorar lugares extremos de Chile, conocer culturas ancestrales y la complicidad de una travesía en equipo.

En el espacio, Pangal Andrade estará acompañado de sus hermanos y primos, los que mostrarán en la pantalla distintos desafíos físicos extremos, como el ascenso al volcán Tupungato, la Isla de Pascua, Torres del Paine y el archipiélago Juan Fernández, entre otros destinos.

“Mi señora y mi hijo me tendrán que acompañar”

Así, sobre el espacio, Pangal Andrade anticipó que es “un programa cultural y al mismo tiempo extremo. Recorreremos y mostraremos Chile desde la adrenalina de la aventura y lo extremo. Además, seremos un equipo compuesto por hermanos y primos. Somos una familia que vive en el Cajón del Maipo y todos estamos muy conectados con la naturaleza. Y, al mismo tiempo, somos muy arriesgados”.

“Con mi hermano teníamos este sueño hace diez años, tener un programa realizado por nosotros. Y siento que en este espacio todos seremos protagonistas. Yo voy liderando, pero todo el clan son los protagonistas de todos los capítulos y del programa en general, junto al paisaje obviamente”, agregó el exchico reality.

Pangal estará acompañado en todos los capítulos por su hermano Lorenzo Andrade, quien es director y realizador del espacio, y su primo Diego Astorga, quien es el camarógrafo del proyecto. Junto a ellos, estarán otros primos y hermanos, quienes sobresalen por ser aventureros deportistas. Ellos se irán turnando para acompañar en los distintos viajes a Pangal.

En tanto, sobre su propia familia con Melina Noto y la próxima llegada de su hijo, Pangal indicó que “mi señora y mi hijo me tendrán que acompañar. Me imagino con mi guagua yendo para todas partes, porque mis papás me llevaron siempre a todas partes desde chico”, añadiendo que Melina “me acompaña en todo. Ella quiere viajar con la guagua, quiere estar conmigo. Siempre se motiva y más que nada Melina es mi compañera, yo la siento así”.

Finalmente, Pangal se mostró totalmente agradecido de la confianza que puso Canal 13 en su proyecto. “Tengo que agradecer la confianza y el apoyo incondicional que nos ha dado el 13, porque creyó en este proyecto, se subió al barco con nosotros y espero que a la gente le guste. Yo creo que este es el principio de algo muy lindo y ojalá que se vengan otros proyectos para más adelante”, puntualizó.