“Mis negocios los manejo del teléfono”: Daniella Chávez se sincera sobre posibilidad de ingresar a un reality

El próximo domingo 1 de junio llega un nuevo reality al país, en específico por las pantallas de Canal 13: Mundos Opuestos 3. Es por esto que, pese a que los 20 participantes ya están más que listos y en plenas grabaciones, la producción siempre debe contar con sus ases bajo la manga para ir alargando el programa y agregarle chispas al contenido.

En ese sentido, en conversación exclusiva con Lima Limón, Daniella Chávez –creadora de contenido para adultos y dueña de On Fayer– se refirió a su presente laboral, pero además entregó su interés de un regreso a la televisión, sobre todo a los realities que ya volvieron hace algunos años a la pantalla chica.

Sin anestesia, respecto a una posibilidad de ingresar a un programa de telerrealidad, la empresaria confesó que “a los realities sí les cierro la puerta, la verdad es que no es algo que apuntaría. Para mí, estar encerrada, no creo que podría, además no creo que podría estar sin un teléfono. Aparte, todos mis negocios los manejo del teléfono”.

A su vez, Daniella reconoció que está enfocada en sus negocios. “Bueno, desde siempre, mi sueño era llegar a ser una gran empresaria reconocida. Y comencé, obviamente, haciendo otro tipo de cosas. Me fue bien. No era algo que busqué, pero si esto me da lucas, lo aproveché”, señaló que exconejita Playboy.

“Tomé la oportunidad porque a veces uno piensa mucho en el qué dirán y todo eso. La verdad es que dije, bueno, esto me puede llevar a otra cosa que es un sueño: dedicarme a los negocios. Y estoy muy contenta con cómo lo estoy llevando”, agregó.

¿Le dio un portazo a los proyectos televisivos?

Aunque la joven modelo de 35 años le dice que no a los programas de telerrealidad, le interesaría otro tipo de proyectos televisivos.

“Otro tipo de proyecto no me los descarto, la verdad. Me gusta esto de las comunicaciones, me entretiene y es algo que con el tiempo se me ha hecho más fácil. Pero realities, no, no realmente”, cerró la mujer.