Mónica Godoy se sincera sobre su llegada a Top Chef Vip: “Será una competencia conmigo misma”

La actriz Mónica Godoy es una de las nuevas participantes confirmadas para la nueva temporada de Top Chef Vip de Chilevisión. Conocida por su trayectoria en teleseries como Sucupira, Aquelarre y 40 y tantos, ahora se prepara para un desafío completamente distinto: la cocina bajo presión.

Previo a su debut en el popular programa de cocina de la tv chilena, la actriz nacional se sinceró sobre cómo se toma este nuevo desafío en su vida, muy diferente a la trayectoria por la que se ha hecho conocida públicamente. “Mi objetivo principal de estar esta temporada en Top Chef es disfrutar y, por supuesto, tiene que ver con una competencia conmigo misma”, sinceró la actriz, según consignó Página 7.

Sobre su relación diaria con la cocina, Godoy confiesa que no es una experta, incluso fue recién a sus 12 años que preparó sus primeros huevos revueltos. “Cuando cocinaba mi abuela nos echaba, no le gustaba que se metieran a la cocina mientras ella estuviera ahí”, recordó.

Sin embargo y pese a sus escasos conocimientos sobre el arte culinario, la actriz aceptó ingresar a la competencia de Top Chef, pese a la dificultad que ello conlleva. Sobre sus objetivos en el programa, Godoy fue clara. Disfrutar, aprender y superarse: “Me voy a superar tanto, seré una participante que quiere ser una buena aprendiz”, añadió.

Si bien no cuenta con demasiada experiencia en la cocina, cualquier participante del programa por muy poco entrenado en la materia, tiene sus productos favoritos a la hora de usar en la cocina, y Mónica no es la excepción: los mariscos, los vegetales y la carne fueron señalados como sus favoritos, pero también le dio su lugar a los más dulces. “Tortas, chocolates, queques, y aunque la gente diga que es ordinario, me encanta la torta de piña”, expresó emocionada.

Además, dio a conocer cuál es el plato que más la representa en la cocina. En esta ocasión la actriz se fue por un típico plato peruano. Así aseguró que el “picante de gallina” tiene el toque más casero que la conecta con los sabores de su infancia, pero sin desmerecer los sabores cítricos que también la representan.

Godoy se prepara con entusiasmo para esta nueva etapa, donde enfrentará una dura competencia con otros famosos que también buscan llegar a la gran final. Cabe señalar que el programa de CHV ya dio a conocer quiénes serán los participantes de esta nueva temporada, entre los que están: Yamila Reyna, Carolina Molina, Pilar Cox, Ricardo Fernández, Álvaro Gómez, Mauricio Flores y Toto Acuña.