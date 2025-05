Este domingo, el programa Primer Plano sorprendió a su audiencia al revelar en exclusiva una comprometida imagen de la presentadora de televisión Pamela Díaz y el senador Felipe Kast. El registro, compartido por la periodista Constanza Ganem, mostró a la pareja caminando al borde de una piscina en las termas de Pucón, ambos vestidos únicamente con batas de baño.

El conductor del espacio, Julio César Rodríguez, introdujo el tema con expectación: “Conti Ganem me acaba de mandar una foto que no sé si se podrá mostrar”, advirtió ante las cámaras. Agregó que “son dos famosos, muy famosos y no sé si están en un espacio público, pero es media subida de tono”, subrayando que ambos protagonistas aparecían con “poca ropa”.

Pamela Díaz y Felipe Kast son captados en íntima escapada a termas de Pucón

La imagen causó sorpresa entre los panelistas del programa y rápidamente encendió las especulaciones sobre la relación entre Díaz y Kast. La elección del lugar no pasó desapercibida, ya que Pucón se encuentra en la Región de La Araucanía, misma zona que representa el parlamentario en el Congreso.

Aunque la pareja ha optado por mantener un bajo perfil en cuanto a su vínculo, este episodio se suma a una serie de apariciones que han ido dejando en evidencia una relación cada vez menos discreta. A comienzos de mayo, ambos asistieron a un evento privado organizado por el propio senador, donde fueron fotografiados por primera vez por la Revista Velvet.

Por su parte, la conductora de Hay que decirlo ya había abordado su relación en términos generales, descartando rumores de quiebre. “Pasito a pasito, todo tranquilo. Obviamente, no tengo nada que ocultar, (…) hoy día estoy en un momento tranquilo”, señaló Díaz.