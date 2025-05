“Somos inteligentes, aunque parezcamos tontas”: Coté López le tira todas las flores a Pamela Díaz

María José López ha estado en el centro de atención luego de su participación en ‘Podemos Hablar’. Pero ahora no habló de Luis ‘Mago’ Jiménez, sino que de su amiga Pamela Díaz.

En conversación con Página 7, la ‘Coté’ afirmó que “creo que la Pame siempre está innovando, siempre está probando cosas nuevas y siempre le va bien, yo creo que a las personas que obran bien, les va bien”.

“Por más de que en la tele se pueda ver otra cosa, ella es una persona que siempre apoya mucho a mucha gente y que siempre está ahí para todos los que necesitan. Creo que las dos nos motivamos, todo el día nos decimos, voy a una mina, sí voy a una mina, voy a una inteligente”, dijo la modelo y empresaria.

Agregó que “somos inteligentes, aunque parezcamos tontas, somos inteligentes, nos apoyamos mucho mutuamente. Siempre es como, mándame las cosas, yo las subo, mándame lo tuyo, qué estáis haciendo, no sé, si vai a subir la fiesta, avísame, yo voy, ya sé. A mí me gusta mucho el apoyo de mujer con mujer y no es como vender humo, es de verdad, me encanta", sentenció.