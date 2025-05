De Miami a Chimbarongo: ¿Quién es Mora? Conoce al cantante urbano puertorriqueño que se presentará en la Región de O’Higgins

El pasado domingo 18 de mayo, Gabriel Armando Mora, más conocido solo como Mora en el mundo del género urbano, sorprendió a su fanaticada con su más reciente álbum que lleva por nombre Lo Mismo de Siempre, un trabajo con una duración de 59 minutos repartidos en 17 tracks con colaboraciones junto a Jory Boy, C. Tangana, De La Rose, Ryan Castro, Omar Courtz, Sech, Young Miko y Dei V.

PUBLICIDAD

Ya durante la mañana de este martes 27 de mayo, el artista puertorriqueño anunció las fechas de su nueva gira titulada como Lo Mismo Que La Otra Vez, pasando por el mismo número de países que canciones de su LP: 17. Dicho tour comenzará el jueves 3 de julio en la capital hondureña, Tegucigalpa, y terminará en la capital de su país, San Juan, el sábado 20 de diciembre.

Y el joven cantante de 29 años no se olvidó de Chile, volviendo por tercera vez a nuestro país. La primera fue en 2023, cuando formó parte del line up del Lollapalooza de aquel año, y además, aprovechó de realizar tres fechas en el Movistar Arena, las cuales vendió en su totalidad. Luego, un año más tarde, estuvo en el Festival de Viña del Mar 2024. Ahora, tendrá una curiosa parada en el territorio del cobre: en el Estadio Municipal de Chimbarongo, Región de O’Higgins, el próximo viernes 12 de diciembre.

¿Quién es Mora?

Gabriel Armando Mora Quintero (29), oriundo de Bayamón, Puerto Rico, es un joven cantante, compositor y productor discográfico quien ha disfrutado de una creciente carrera artística que comenzó hace 6 años.

Pese a que saltó a la fama en 2019, sus anticipadas colaboraciones con colegas del mundo urbano lo llevaron a convertirse en uno de los exponentes del género más escuchados hoy en día con 18,6 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Algunos de los primeros featuring de Mora con artistas hermanos fueron Señorita con Rafa Pabön; Pensabas con Eladio Carrion y Joyce Santana; Si Tu No Estás con Myke Towers; Me Niego con Big Soto; y No Hay Mañana con Nio García; lo que lo llevó a colaborar con más compañeros como lo son Pablo Chill-E, Nicki Nicole, Sech, Bad Bunny, Sebastián Yatra, Jay Wheeler, Arón Piper, Cazzu, Polimá Wescoast, Quevedo, Wisin, entre tantos más.

Hasta el día de hoy, con este nuevo trabajo musical, Mora ya cuenta con cinco discos de estudio: Primer Día de Clases (2021), Microdosis (2022), Paraíso (2022), Estrella (2023) y Lo Mismo de Siempre (2025).