Pon a prueba tus conocimientos sobre Tom Cruise con este quiz

Tom Cruise ha brillado en producciones desde hace más de 40 años y su talento innato le ha ido allanando su camino para convertirse en leyenda, aunque para muchos ya lo es.

PUBLICIDAD

Thomas Cruise Mapother IV, el actor conocido artísticamente como Tom Cruise, nació en Syracuse (Nueva York, Estados Unidos), en 1962, aunque se crió en Ottawa (Ontario, Canadá) debido a la inestabilidad laboral de su padre.

Vivieron casi en la pobreza y con una educación católica, bajo la presión de un padre dominante y abusivo. En las propias palabras de Tom Cruise, su padre era el tipo de persona que “si algo sale mal, te patea”.

Tras el divorcio de sus padres, él y sus hermanas se mudaron al Estado de Kentucky con su madre. Durante un tiempo Tom Cruise quiso consagrarse en la fe y convertirse en monje franciscano. Finalmente descartó la idea y decidió ser actor.

Pon a prueba tus conocimientos sobre su vida y su trayectoria.

1. ¿Cuándo cumple años Tom Cruise?

a) 3 de junio

PUBLICIDAD

b) 3 de julio

c) 3 de agosto

2. No tiene hermanos, pero tiene este número de hermanas:

a) 3

b) 4

c) 5

Tom Cruise. El protagonista de películas como Top Gun, Misión Imposible y Risky Business es conocido por su compromiso con los personajes que interpreta. Foto: Getty Images. (Han Myung-Gu/Getty Images for Paramount Pictu)

3. Su debut en el cine fue en 1981, con un breve papel en la película:

a) Taps

b) Risky Business

c) Endless Love

4. No es uno de los actores con los que compartió créditos en la película The Outsiders (1983)

a) Sean Penn

b) Patrick Swayze

c) Matt Dillon

5. En qué año se estrenó la película Top Gun, uno de sus más grandes éxitos en la pantalla grande:

a) 1985

b) 1986

c) 1987

6. En qué año fue la primera entrega de la saga Mission: Impossible:

a) 1994

b) 1995

c) 1996

7. Película en la que compartió créditos con Brad Pitt:

a) Interview with the Vampire

b) The Firm

c) Rain Man

8. En la película Eyes Wide Shut actuó junto a:

a) Nicole Kidman

b) Naomi Watts

c) Michelle Pfeiffer

Tom Cruise. El protagonista de películas como Top Gun, Misión Imposible y Risky Business es conocido por su compromiso con los personajes que interpreta. Foto: Getty Images. (Joe Maher/Getty Images)

9. ¿Cuántos Globos de Oro ha ganado a lo largo de su carrera?

a) 1

b) 2

c) 3

10. ¿Cuántas veces ha estado casado?

a) Dos veces

b) Tres veces

c) Cuatro veces

11. Se estima que su fortuna asciende a (2024):

a) 400 mdd

b) 500 mdd

c) 600 mdd

12. Aunque no ha ganado ningún Oscar, ha sido nominado en la categoría de Mejor Actor:

a) Dos veces

b) Tres veces

c) Cuatro Veces

Respuestas:

1 b / 2 a / 3 c / 4 a / 5 b / 6 c / 7 a / 8 a / 9 c / 10 b / 11 c / 12 b

Aciertos:

1-4 Principiante: Aparentemente no es uno de tus actores favoritos.

5-8 Intermedio: ¡Buen trabajo! ¿Cuántas veces has visto tu película favorita de Tom Cruise?

9-12 Avanzado: ¡Felicidades! Has demostrado ser un verdadero fan de Tom Cruise.