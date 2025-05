Con elenco listo: Dan los primeros detalles de la trama de la nueva teleserie que prepara Mega

El canal que la lleva con su área dramática, Mega, ya comienza a trabajar en su nueva teleserie. Y en ese sentido, presentaron a los primeros nombres del elenco, destacando el regreso de intérpretes como Francisco "Chapu" Puelles y Josefina Fiebelkorn. Por otro lado, entregaron un breve adelanto de la trama.

La reunión de los profesionales del teatro fue en la primera lectura de guión, la que dejó comentarios positivos por parte de los integrantes. Así lo demostraron en un video que compartieron en redes sociales. He aquí donde la directora ejecutiva del proyecto, Quena Rencoret, compartió inéditos detalles de lo que será esta próxima telenovela del canal con casa televisiva en Vicuña Mackena 1370, Ñuñoa.

En este contexto, la teleserie –que llevará por nombre Aguas de Oro–, según las palabras de Quena, giraría entorno a “un pueblo donde se descubren unos pozones de la eterna juventud que tienen una capacidad no de rejuvenecer, sino que cuando tú te metes en estos pozones quedas un poco en la edad en que te metiste por primera vez: la eterna juventud... ¿quién no la quiere?“.

En esta línea, Carlos Ruiz-Tagle, que será interpretado por el Álvaro Rudolphy, será el protagonista, nada más y nada menos que como el alcalde del pueblo, quien está casado con Mariana Rioseco, de la mano de Paola Volpato. El matrimonio tendrá problemas y disputas de terreno con una prima lejana del jefe comunal, Karla Pérez, siendo Carola Arregui quien le dé vida. De esta manera, reclamará la herencia que dice que le corresponde y que incluye estas misteriosas aguas.

Por su parte, respecto a esta nueva producción, Rudolphy reconoció que “ha sido hermoso, de verdad que me ha impresionado, no tenía idea que un capítulo podía ser tan interesante, tan novedoso... no y los colegas: gente tan talentosa“.

El elenco principal de esta teleserie está compuesto por Álvaro Rudolphy, Andrew Bargsted, Carolina Arregui, Claudia Pérez, Claudio Arredondo, Constanza Araya, Fernanda Salazar, Francisco Puelles, Héctor Noguera, Josefina Fiebelkorn, Loreto Valenzuela, Magdalena Müller y Paola Volpato.