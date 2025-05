Dupla confirmada para el react de “Mundos Opuestos 3″: Pía Pérez y Natu Urtubias comentarán el reality por las plataformas digitales

El actual reality en emisión de Canal 13, Palabra de Honor, vive sus últimas horas, pues durante la noche del próximo domingo 1 de junio, se vivirá la gran final en la academia militar.

A raíz del término del programa de telerrealidad, la nueva apuesta del género comenzará justo luego de conocerse al ganador: Mundos Opuestos 3.

Y como ha venido siendo costumbre en los últimos años, este espacio tendrá su react por las plataformas digitales de Canal 13, el cual estará a cargo de una dupla femenina compuesta por la periodista Pía Pérez y la comediante –además de exparticipante de Palabra de Honor–, Natu Urtubias. Las jóvenes no solamente estarán comentando los capítulos del nuevo reality, sino que también contarán con invitados de vez en cuando para conversar sobre lo que se ve o verá en pantalla.

Por el lado de Pía Pérez, quien es comunicadora del canal, regresa a los react de realities del 13. Primero estuvo a cargo de Tierra Brava y luego de ¿Ganar o Servir?. Además, estuvo comentando el programa del verano de la señal: El Fenómeno.

“Estoy feliz de poder regresar a los react, siempre me preguntaban en Instagram cuándo iba a volver. Estar en un proyecto tan entretenido y esperado es maravilloso... quiero poder acompañar y entretener a las personas, siendo súper honesta con mis reacciones y muy fiel a mi esencia: si algo me parece aplaudible lo voy a aplaudir y si algo me parece condenable lo voy a condenar”, señaló Pía respecto a este nuevo desafío.

“Mi rol es más conciliador, crítico y periodístico, en cambio la Natu va a dar un toque de humor y de irreverencia que me va a hacer muy bien. Lo paso increíble con ella, es muy talentosa y muy compañera, tiene mucha generosidad. Creo que nos vamos a volver grandes amigas en este proyecto”, añadió la periodista.

Por su parte, Natu Urtubias fue parte en 2023 de un programa digital dedicado a comentarios sobre el reality Gran Hermano, y en los últimos meses ha estado a cargo de un react de la transmisión de 13Go de la primera temporada de Mundos Opuestos (2012), por lo que aseguró que se siente experta.

“Ahora estoy viendo el ‘Mundos Opuestos’ original en vivo mientras reacciono, entonces tengo muy fresco el formato, y me gusta. Por eso sé qué esperar, y sé cómo guiar a la gente, y me encanta tener la oportunidad de hacerlo de nuevo y ver qué diferencias tiene esta nueva versión”, indicó Urtubias.

“Somos súper diferentes con la Pía, somos como mundos opuestos. Ella es rubia, amable, positiva y buena, yo soy picota y peladora, soy la voz de lo incorrecto. Por eso me gusta que seamos dupla, ella el ángel y yo el demonio, y con eso llegamos a más gente”, agregó la humorista.