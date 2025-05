“Me están empujando a volar”: Andrés Caniulef destaca el esencial apoyo de sus padres en su complejo momento laboral

Luego de su participación en el reality del 13 que vive los últimos días –Palabra de Honor–, Andrés Caniulef ha dicho presente en distintos programas hablando de su nueva vida y sus proyectos a corto plazo.

En ese sentido, en conversación con Las Últimas Noticias (LUN), aseguró que no está pasando por un buen momento económico, por lo que ha tenido el apoyo de sus padres, quienes la recibieron en su domicilio.

En este contexto, el periodista de 47 años comentó que tras quedarse sin proyectos en la pantalla chica, regresó a la casa de sus papás en el inmueble que tienen en la comuna de El Bosque, lo que autodefine como un proceso de autocuidado: “De cuidarme, me da más razones y motivaciones para hacerlo. Los procesos de rehabilitación no son mágicos, no es que empiezas en A y te dejan en Z, sino que involucran recaídas, sensibilidades, afectan de maneras distintas”, aseguró Andrés.

Además, el comunicador dijo que sus padres “me están empujando a volar. Y todos necesitamos nuestros espacios, ya fuimos el concepto de padres e hijo de infancia, ahora somos adultos compartiendo, de manera más independiente“.

Por otro lado, Caniulef aseveró que no siente presión alguna por salir del nido, ya que su prioridad en este momento es buscar un trabajo que le permita volver a su independencia. “No estoy a contrarreloj. Obviamente tengo un proyecto de vida, sé que necesito una pega estable que me permita convivir con alguien más porque no me dan las cuentas para vivir solo“, sostuvo.

Sobre este último punto, el periodista quiso reflexionar, de lo que complejo que es tener casa propia en estos tiempos en nuestro país. “Hoy comprarse casa en Chile es casi imposible. Yo tengo un historial financiero que ha sido irregular, pero positivo, y no me alcanza, los bancos me miran a huevo. Así que necesito un compañero de departamento que sea justo y necesario para el momento de la vida vida en el que estoy, como mi tema de la rehabilitación”, cerró.