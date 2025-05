Michael Roldán y Daniela Aránguiz protagonizaron discusión sobre el presente de Karen Paola: “No es más válida la salud mental de quién anuncia que está mal”

El domingo un comunicado se publicó en la cuenta personal de Instagram de la cantante Karen Paola, en donde se informó que ella se encuentra internada en un centro de salud mental. Esto seguido de una ola de escándalos en la que Bejarano se vio envuelta que van desde acusaciones de deudas hasta infidelidad.

Este tema fue tratado en el panel de “Sígueme”, en donde Daniela Aránguiz le prestó ropa a su excompañera de “Mekano”, y apuntó al exmanager de la cantante Cristián Ripoll como el culpable de esta crisis que está viviendo la cantante.

A propósito de la participación de éste en el podcast de Danilo 21, “Juzgamos y nos funamos”, en donde desclasificó sus años trabajando con la intérprete de “Dime”, en donde insinuó que Bejarano le fue infiel a Juan Pedro Verdier mientras ellos estaban peleados.

“Decir que Karen Paola fue infiel, con lo que ella está pasando. Por tu culpa ella en este momento está internada en una clínica psiquiátrica, no me cabe ni una duda. Yo creo que Karen, conociéndola desde los 17 años, la conozco de hace 20 años, no me cabe duda que por esta situación y tus dichos se encuentra en esa situación”, lanzó.

La defensa de Roldán

Sin embargo, Michael Roldán no creía que por culpa de un tercero Karen estuviera internada, y empatizó con el ex manager de la cantante. “No me parece que sea más válido la salud mental de quién anuncia que está internada versus la otra persona. No conocemos la realidad de Cristián y cómo le pudo haber afectado mentalmente, yo no lo conozco”, argumentó.

El periodista no pudo terminar su idea porque Aránguiz lo interrumpió al decir: “¡Ay le afectó tanto que se sentó en un podcast por hambre de la tele a cahuinear! (...) ¡Estoy indignada!“.

“Nadie sabe cómo le afecta a Cristián (...) Para mí no es más válida la salud mental de quién anuncia que está mal emocionalmente. A él no lo conocemos y a lo mejor le pudo haber afectado”, recalcó.

“Yo conozco a mucha gente que actitudes de Karen, que no voy a entrar a detallar porque no es el momento, le afectaron muchísimo. Se sintieron tremendamente traicionados y les afectó en su pega, y no lo publicaron”, cerró Michael Roldán.