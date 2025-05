¡No me hue... poh”: José Antonio Neme estalla en vivo contra Sergio Rojas

Un momento de tensión se vivió en el programa Que Te Lo Digo (Zona Latina), cuando José Antonio Neme intervino en vivo para desmentir un rumor que lo vinculaba a una supuesta deuda. El animador de Mucho Gusto no ocultó su enojo al enterarse de que su nombre estaba en medio de un cahuín que involucraba a la reconocida diseñadora Wendy Pozo.

La controversia comenzó cuando el periodista Luis Sandoval mencionó, en plena transmisión, una denuncia presentada por Pozo. Según las afirmaciones, la ropa que Neme utilizó para la portada de la revista Sarah en 2023 no había sido canjeada y, por lo tanto, debía ser pagada. Sandoval indicó que, según su fuente, alguien en el canal de Neme había saldado la deuda de manera clandestina para “silenciar una funa” que Pozo había realizado en sus redes sociales. La diseñadora había afirmado que “un personaje de portada de revista” no había cumplido con el pago desde octubre de 2023.

En ese entonces, Neme contactó al programa y, visiblemente molesto, expresó su rechazo a las insinuaciones. Cuando apareció en pantalla, levantó la voz y dejó claro su descontento con los panelistas, que incluían a Sergio Rojas, Luis Sandoval y Antonella Ríos.

Defensa de su reputación

“¡Esto no se los voy a aguantar! ¡Que ustedes levanten una estupidez como esta, para ensuciar no tengo idea qué cosa, me parece una canallada, Sergio! ¡Y no te contesto nunca más una declaración!”, afirmó Neme, descolocando a sus compañeros de set.

En una defensa apasionada de su honor, el comunicador aseveró que se estaba insinuando que había “robado” las prendas. “Esa portada fue hace tres años atrás y yo devolví esas prendas porque jamás en mi vida me he quedado con algo que no me corresponda”, zanjó.

“¡Ustedes van a matar la farándula! ¡Y yo no me voy a prestar nunca más para tus estupideces! ¡¿Entendiste?! ¡Porque conmigo no vas a jugar ni te vas a reir como te has reído de toda la gente! ¡¿Me entendiste?!”, enfatizó Neme, dejando en claro que no toleraría más comentarios infundados.

Rojas, por su parte, intentó defender su derecho a abordar el tema en pantalla, afirmando que siempre había espacio para dar su versión. Sin embargo, Neme respondió con contundencia: “¡O sea mañana yo voy a decir un rumor de que tú violaste a alguien, ¿y entonces tú tienes que llamar y aclararlo en el matinal?! ¡No tienes ningún código ni un mínimo de ética periodística!”.

“Tú no pones al aire algo de lo que no estás completamente seguro. ¡Cómo se te ocurre que vas a manchar el nombre de una persona si no tienes ni una prueba! ¡Sigan haciendo chimuchina chica! ¡Sigan haciendo huevadas y se van a quedar siempre en la huevada pequeña! ¡No me huevís poh, Sergio!”, exclamó, dejando claro su descontento con la forma en que se había tratado el rumor.