¿Se terminó su amistad tras “traición” de Faloon?: Daniela Requena alzó la voz después de su eliminación de “Palabra de honor”

Actualmente se está desarrollando la recta final de “Palabra de honor” para que se realice la final en vivo este domingo 1 de abril. Antes de que se definieron las tres duplas que disputarán la semifinal, se necesitaba eliminar a una dupla.

La dupla que ganó la competencia de parejas, Faloon y Rai, podrá escoger a sus contrincantes. Justificándose por estrategia, ellos escogieron enfrentarse a Dani y Fabio. La decisión dejó desconsolada a Requena.

“No me lo esperaba. Sé que esto es un juego, pero también sé la amistad que tenemos, y cuando tienes la oportunidad de eliminar a Zoe escoges el camino más fácil de eliminar a una dupla que ves más fácil. Yo no lo habría hecho”, confesó la española.

“Llevo unos días teniendo desencuentros con Fabio por no querer eliminar a Faloon o a Rai. No sé si lo llamo traición, pero nos hemos intentado proteger en todo momento. Tuve la posibilidad de nominarte el otro día y no lo hice. Así que esto me sienta mal”, le dijo a Larraguibel, llorando, y ambas mujeres se trenzaron en una discusión.

Daniela entonces cerró el tema. “Aunque esto haya pasado, no cambiaría ninguna de mis decisiones. Ella seguirá siendo mi amiga, pero eso no significa que me deje de sentir mal la decisión, porque podría haberse enfrentado a un rival fuerte como Josué”, sostuvo.

Daniela Requena alzó la voz

Daniela Requena efectivamente terminó siendo eliminada del programa, y las dudas abundaron con respecto a su amistad con Faloon Larraguibel, la compañera con quien mantuvo una cercana relación dentro del encierro. Esto especialmente debido a que la española dejó de seguir a la semifinalista.

Por lo mismo, ella decidió alzar la voz en sus redes sociales sobre su presente con Faloon. “Yo no estoy molesta por la traición (pese a que creo que fue una mala decisión, pero la entiendo como juego)”, partió escribiendo en sus historias de Instagram.

“Después del reality continuamos con comunicación, pero han habido una serie de reproches por privado que no me han gustado, y por ello he decidido coger otro camino”, zanjó el tema Daniela.

Por otro lado, la española expresó sus quejas con la producción del reality de Canal 13 después de que se habrían bajado extractos que contenían el momento en que Faloon escoge a Daniela para el duelo. Por lo mismo, tomó una tajante decisión.

“Se han borrado ‘misteriosamente’ dos publicaciones donde estaba la traición. Iba estar en el react el miércoles o jueves, pero debidamente porque se borraron las publicaciones por arte de magia, he tomado la decisión de no ir”, escribió encima de la captura de un extracto que ya no está en la página de Instagram de realities13.

Finalmente, Daniela Requena ocupó una última historia para apreciar lo vivido. “Una experiencia maravillosa, no pensé llegar hasta el último día y quedarme a las puertas de la semifinal. Me quedo con todo lo positivo y de las personas maravillosas que me llevo para siempre”, cerró.

Historia de Daniela Requena Captura: Instagram @danielasirena3

