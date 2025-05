Vico reveló las razones de su quiebre con Yuli Cagna y sorprendió con una candente propuesta post separación

Hace unos días, Vico Bouvier y Yuli Cagna comunicaron oficialmente el fin de su relación amorosa. A través de un mensaje conjunto en redes sociales, la pareja dio a conocer su decisión de separarse: “Decidimos tomar caminos diferentes, ¡pero nos despedimos con mucho amor! Nuestra historia fue muy pública y sentimos que merecen saber esto por nosotros mismos”.

Con el paso de los días, Vico fue invitado al react de Palabra de Honor, donde conversó con Luis Mateucci sobre el quiebre. Al ser consultado sobre la posibilidad de una reconciliación con Yuli, el argentino respondió sin rodeos: “No, no. Nos dejamos muy enamorados y nos queremos muchísimo, nos llevamos súper bien, pero no. Tenemos estilos de vida muy diferentes”.

El exintegrante de reality explicó que uno de los principales motivos de la ruptura fue la diferencia en sus formas de ver la vida. “A mí las redes sociales no me gustan. No es que voy a ser influencer de algo, a ella le nace, le gusta. Le gusta viajar y la verdad es que yo no me veo en esa vida. Estaban muy lejos nuestros polos” , afirmó.

Pese a todo, Vico destacó que la relación terminó en buenos términos. “Nos llevamos muy bien, nos amábamos, la historia nuestra fue linda. Prefiero que nos dejemos así, antes que dejarnos peleados. Los últimos cuatro días nos fuimos a Mendoza y lo pasamos muy bien”, recordó.

En la misma entrevista, también reaccionó a un polémico comentario de Fanny Cuevas, quien escribió: “Era obvio… mucha carne (Vico) para tan poco gato (Yuli)”. Ante esto, el modelo se mostró visiblemente molesto: “Es una desubicada, ni siquiera le respondí. No sé ni quién es”.

Finalmente, Mateucci fue más allá y le preguntó si consideraría un reencuentro íntimo con Yuli. “Sí. Por mí parte olvídate”, respondió sin dudar. Además, reveló una particular propuesta que le hizo a su ex: “Le propuse que puedo ser su amante tranquilamente, que lo piense”.