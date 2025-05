Atenta a todo en “Mundos Opuestos”: La renovada versión de “Atenea” interactuará tanto en el pasado como en el futuro

Tal como en la versión original de “Mundos opuestos”, la edición 2025 del reality show del 13 contará también con un personaje virtual que acompañará a los participantes en su paso por ambas realidades de la casa, el Pasado y el Futuro.

“Atenea”, tendrá el rol más importante para los chicos reality junto con el de los animadores Sergio Lagos y Karla Constant. Esto porque el personaje, que se verá en pantalla como un rostro generado por Inteligencia Artificial y con voz femenina.

Ella será el encargado tanto de darles contención y saludarlos como de guiarlos y darles instrucciones de parte de Producción, manteniendo distancia con ellos a la vez, sin interferir en sus acciones.

Como explicó uno de sus desarrolladores, el productor Nicolás Gorbán, esta nueva “Atenea” es una versión actualizada de la de 2012. “Tomamos la versión original y la homenajeamos en el diseño, pero actualizándola tal como las inteligencias artificiales se han ido modernizando”, detalló.

“Ahora tiene más interacción, tenemos un sistema más rápido que le permite a ‘Atenea’ hablar con el participante que la necesite en cualquier minuto. La idea era buscarle un look más humano y menos robótico, y para nosotros funciona porque no sólo es útil, sino además porque tiene una belleza especial”, añadió Gorbán.

“Asimismo, hay un componente tecnológico que hace la diferencia, ya que mientras la “Atenea” original hablaba sólo con el Futuro desde pantallas, la actual podrá comunicarse con ambos mundos a la vez. ‘Atenea’ ahora no está en el Pasado ni en el Futuro, sino en el límite entre los dos mundos”.

“Para ello primero desarrollamos un vidrio que puede pavonarse a voluntad, para permitirles ver o no al otro lado, y de ahí le instalamos una doble pantalla que nos sirviera de sistema de mensajería con todos los participantes”, explicó el productor, quien diseñó esta nueva “Atenea” junto a Matías Botto (director de arte de “Mundos opuestos”), con la colaboración del equipo de Marketing del 13 y el director de programación del mismo, Alexis Zamora.

Atenea en "Mundos Opuestos" Gentileza: Canal 13

Una Atenea sin horarios

Esta vez el personaje será interpretado por una persona real, cuya identidad se mantendrá en incógnita, y que les hablará a los participantes en español latino neutro. “La escogimos porque tiene experiencia hablando a cámara, maneja bien las tonalidades y tiene linda voz. Además, ha tenido contacto con los participantes y los conoce bien, aunque ellos no saben quién es”, aseguró Gorbán.

Consultada al respecto, la voz de “Atenea” detalló que esta es su primera vez interpretando un personaje. “Sólo había hecho voces leyéndoles cuentos a mis hijos, y apliqué algo de eso aquí. Ha sido súper entretenido y desafiante, porque ‘Atenea’ necesita estar alerta a muchas cosas al mismo tiempo, imbuida constantemente con el personaje. Y me encanta que efectivamente los participantes generen un vínculo con la voz”, señaló.

A ello agrega que el personaje de “Atenea” busca entretención, competitividad y desarrollar compañerismo en este grupo tan ecléctico. “‘Atenea’ no tiene horarios, no tiene sueño, no se cansa ni se aburre. Está el 100% del tiempo observando lo que ocurre en su casa con estos participantes que seleccionó por sus atributos. Yo los quiero mucho, pero ellos tienen conmigo una relación de amor-odio, porque debo ser estricta”, detalló la intérprete.