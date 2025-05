Cony Capelli salió al baile: Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda sacaron los trapitos al sol sobre su quiebre sentimental

Este miércoles se emitió la primera parte de la semifinal de “Palabra de honor”, que se grabó en abril, en donde cada dupla se la jugó con todo para adjudicarse un lugar dentro de la gran final del reality show de Canal 13 que se realizará este domingo 1 de junio.

PUBLICIDAD

Dentro de este trayecto, Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda, quienes se estaban reencontrando después de su quiebre, en donde se comenzaron a sacar los trapitos al sol y la animadora comenzó descargándose.

“Me molesta que ustedes hayan hablado tanto de mí, (decían) ‘ay qué pesada que es’, todo porque yo no los pesqué”, reclamó Larraguibel, y el joven se defendió que ellos (él y Fabio Agostini) querían pasarlo bien y ella estaba “bloqueada”.

“Eso les molesta a ustedes que deben estar acostumbrados a que las mujeres vayan inmediatamente, yo no”, continuó Faloon. Por su parte, Rai comentó que al final sí llegaron a tener algo, y la mujer le contestó que ella puede cambiar de opinión.

“¿Tu traición?”

“Después de lo que pasó, ¿te dejé de gustar yo?“, preguntó Rai, y Faloon le contestó ”¿de tu traición?“.

“¿Así le vas a poner? Fue un hueón saludando a alguien. No, igual te acercabas a ella. Yo vi un video, de tú acercándote, conversando", le recriminó Faloon sobre un registro de una fiesta en que fue grabado Rai hablando con Constanza Capelli, su excompañera de “Gran Hermano” con quien compartió un beso.

“Tú me conoces, te he coqueteado hace rato, para que me digas que ahí estaba coqueto. Sí, me gusta coquetear, pero no estaba coqueteando. No tengo necesidad de mirar para el lado. No mire para el lado nunca“, se defendió Cerda.

PUBLICIDAD

En una entrevista con la producción, Faloon Larraguibel dijo: “Yo creo que igual él debería pedirme disculpas, porque no cuidó esto y, yo creo, para qué haces algo si, al final, no estás ni ahí. Para qué me pides pololeo si, al final, no lo vas a respetar“.