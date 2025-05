“Creo que yo también soy uno de los mejores”: Eduardo De la Iglesia disfruta de su presente en el matinal de CHV y asegura estar en el top de la animación

Recientemente, el joven actor y periodista Eduardo De la Iglesia, participó de una vasta y profunda conversación exclusiva con Costa Magazine, la cual tuvo pasajes de su extinto emprendimiento de pisco sour, sobre su pasado en Vía X y en La Red, y acerca de su actual paso en el matinal Contigo En La Mañana de Chilevisión.

En una primera instancia, el comunicador de 44 años fue consultado por cómo se ha sentido en el programa matutino de CHV junto a Julio César Rodríguez, Andrea Aristegui y Allison Göhler, ya a tres meses de su incorporación.

Siguiendo esta línea, Eduardo reconoció que ”me siento como si siempre hubiese estado allí. ¡Es heavy! porque llegar a un equipo nuevo involucra muchas cosas, como, por ejemplo, acoplarte con tus compañeros, con la forma y ritmo de trabajo, la manera que se hace la muela, en fin…muchas cosas, y la verdad que desde el día uno, fue una relación instantáneamente cercana con todos. Se dio todo súper rápido, así que muy bien, estoy muy feliz".Luego, teniendo en cuenta que tuvo experiencias laborales en La Red y Vía X, le preguntaron al profesional de las comunicaciones si le faltaba un “salto a las grandes ligas”.En ese sentido, De la Iglesia señaló que “yo cuando estaba empezando mi carrera trabajé en Canal 13. Ya había trabajado en un canal grande, pero claro, era muy chico, muy joven, estaba partiendo. Pero sí, yo hace tiempo que tenía muchas ganas de estar en un lugar donde existieran oportunidades, donde se desarrollaran proyectos, un lugar donde desplegar todo lo que creo que puedo aportar. Y eso lo estoy haciendo ahora en Chilevisión”.Además, quisieron saber quién le parecía el mejor animador de la televisión chilena actual, destacando a rostros como JC Rodríguez y Luis Jara. Aunque él también se consideró dentro de los mejores: “Creo que yo también soy uno de los mejores”.Argumentando en su punto, Eduardo dijo: “Sí. A ver ¡por lejos no soy el más conocido! ¿Sabes lo que pasa? Mira, yo creo que uno siempre tiene que saber lo que uno mide, lo que uno pesa, lo que uno puede…porque es ahí donde tiene que radicar tu confianza para poder levantarte todos los días a trabajar ¿Se entiende? Puedes estar en un canal muy pequeñito, en un canal mediano, o en uno gigante, pero al final tienes que saber lo que tú eres, debes saber lo que vales, y yo creo efectivamente que sí tengo muy buenas condiciones para lo que hago".

Y respecto al emprendimiento que tuvo el periodista, el cual vio su fin tras la pandemia, que fue uno de los negocios golpeados como tantos otros, sostuvo que “el ‘sour’ fue una vía de encausar una crisis súper dura ¡Fue un aprendizaje gigantesco! Pero hoy día era simplemente insostenible mantener un proyecto de ese nivel conmigo en tantas cosas. Yo hago televisión muchas horas, hago radio también, hago eventos, campañas. Todo ese trabajo “mediático” si tú quieres llamarlo. Bajo ese contexto, mantener el negocio era un costo personal muy grande. Yo tengo una familia grande con niños chicos, que requieren de mi tiempo. Para mí lo más importante en la vida es mi familia. Entonces si voy a hacer tantas cosas para que me vaya bien en la vida, pero no tengo tiempo para verlos, entonces no tiene sentido".