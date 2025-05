“¿No deberías estar en el Congreso?“: La aclaración de Maite Orsini tras salir de lujoso gimnasio durante horario laboral

“¿No estás trabajando, hoy es un día laboral. No deberías estar en el Congreso?“, fue la pregunta que le realizó una periodista de Sígueme a Maite Orsini, tras verla salir de un lujoso gimnasio del sector oriente.

La diputada además fue consultada por su relación con Jorge Valdivia, tras los rumores de un nuevo quiebre amoroso. Pero, mantuvo absoluto silencio. Excepto, cuando le preguntaron por sus funciones como parlamentaria.

Tiempo atrás, Orsini también generó ruido por emitir reiteradas licencias médicas producto del acoso mediático que sufrió por su relación con el exfutbolista, quien se encuentra investigado por dos delitos de abusos sexuales.

Ahora, al ser consultada por qué no estaba en el Congreso, la diputada aclaró que “estoy en semana distrital”, por lo tanto no le correspondía viajar al hemiciclo en Valparaíso.

No hay quiebre amoroso

En horas de la noche la periodista Cecilia Gutiérrez aclaró que la pareja sigue al pie dele cañón, pero sí que hubo unos pequeños problemas de celos de parte de Valdivia cuando se dio a conocer el affaire de Orsini con el actor Marcelo Alonso.

Respecto al romance, Gutiérrez aseguró que sí existió, pero fue algo pasajero.

Sin embargo, la noticia trascendió cuando en un programa de farándula aseguraron que la diputada llamó a Amparo Noguera para contarle que había estado con su pareja.

Sin embargo, Orsini desmintió el supuesto llamado, el cual fue calificado como un “modus operandi” de parte de ella.

“Lo que se ha dicho en los últimos días supera todo límite y me veo en la obligación de ser categórica: jamás he llamado a Amparo Noguera por ningún motivo. Espero que no se difundan más mentiras”, sentenció en aquella oportunidad.