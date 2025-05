“Súper egoísta e insensible” y “todo era una teleserie”: Acusaciones cruzadas entre Andrés Caniulef y Sergio Rojas tras tenso reencuentro

A meses de la portada de LUN y la criticada reacción de Sergio Rojas tras enterarse al aire del diagnóstico de VIH de Andrés Caniulef, los dos finalmente se vieron las caras. Y, nuevamente, meses después de este encuentro, se emitió el capítulo de “Palabra de honor” de su cara a cara en la semifinal del reality militar.

Alrededor de una fogata se reunieron los semifinalistas del programa junto a tres exintegrantes del reality, en los cuales estaba presente el periodista de espectáculos y animador del espacio de Zona Latina, “Que te lo digo”.

Fue Dash quien sacó el tema mientras los periodistas de farándula y extrabajadores estaban sentados lado a lado. “Yo le pregunté a Andrés si realmente había tenido una relación o vida sexual con Sergio, y que hayan sido parejas. Lo que habló Rojas me dio a entender que sí tuvieron algo, y él me dijo que no había pasado nada”, comentó el semifinalista.

Matías Vega intervino y recordó que incluso vio lágrimas brotar de los ojos de Andrés cuando Sergio se fue del reality por una lesión. “Parece que todo era una teleserie, una actuación, era cine porque yo pensé que eran reales”, partió aseverando Rojas.

“No sé por qué se transformó en un tema si yo había tenido sexo o no con Andrés. A lo mejor fue un error mío... Yo sí tenía una relación afectiva con él (...) pero yo dije que nunca había tenido sexo”, continuó Sergio. “Pero fue lo que tú diste a entender”, increpó Andrés, quien insistía que Rojas aseguró que habían tenido sexo.

El cara a cara entre los ex “Me Late”

El animador de “QTLD” aseguró que nunca había dicho que tuvieron relaciones íntimas, por lo que el semifinalista cuestionó por qué toda la gente pensaba lo contrario.

“Nunca lo dije, la gente puede entender algo, pero no significa que lo dije yo. Teníamos algo afectivo y en base a eso pensaba que existía la confianza”, comentó Rojas, y Caniulef dijo que solamente tres personas sabían antes del reality, mientras que el periodista le contestó que después todos se enteraron dentro del reality, pero él no.

“No tenía la confianza para contarte algo a ti, porque me parecía que era algo tan sensible que no se podía manejar tan...”, se defendió Caniulef, pero su excompañero le recriminó que sí tuvo la confianza para contarlo frente a gente que conocía hace menos de un año.

“Nunca pensaste en lo que tuve que vivir en esos 8 años, en lo que tuve que enfrentar, en lo que significaba para mí revelar esa historia y enfrentarme a todo un país. En cambio tú exiges que no te había contado nada, y es súper egoísta e insensible”, le dijo Andrés.

A medida que pasaba la actividad, Caniulef puso su brazo alrededor del hombro de Rojas, en un acto de fraternidad y cercanía. Sin embargo, esa relación actualmente se encuentra completamente quebrada, Sergio calificó su reencuentro en el sur como “ingrato”.