“Yo sé que me he ganado mucho odio”: Arturo Ruiz-Tagle cuestionó las acusaciones de “ser facho” tras manifestar su opinión política

Al estudio del programa “Todo va a estar bien” de Vía X llegó el comediante Arturo Ruiz-Tagle, en donde habló de su vida amorosa como también de su tendencia política con la periodista Ángeles Araya.

“Con el humor político, en una tiempo de tu vida te catalogaron de progresista o más de izquierda, y ahora parece que eres facho”, afirmó la animadora del programa, lo que provocó una exagerada carcajada del invitado. “Yo sabía que iban a llegar a esa pregunta“, aseguró.

“¿Por qué soy facho? ¿Porque fui por el Rechazo? ¿Porque no aguanto que quemen el Metro de la gente pobre? ¿Porque no estoy de acuerdo con los saqueos y la delincuencia? ¿Porque no estoy de acuerdo con que ocupen al pueblo para llegar al poder y después qué? ¿Qué hicieron con el pueblo? Se rieron del pueblo”, cuestionó el comediante.

Ángeles Araya y Arturo Ruiz-Tagle Captura: Todo va a estar bien

El descargo del comediante

A esto, Ruiz-Tagle continuó cuestionando lo sucedido durante el estallido social. “Le quemaron el Metro a la gente pobre, a la gente de Puente Alto, no quemaron ningún Metro en el barrio alto. ¿Ustedes creen que los cabros que viven allá en el barrio alto estaban preocupados porque ustedes estaban sin supermercado?“, lanzó.

“Le han hecho un daño a la población, creando odio, sembrando tempestad, y ahora tienen lo que tienen, ahí es lo que tienen. Hueones flojos que ni siquiera fueron a trabajar con licencias médicas. Yo soy del pueblo, no puedo estar apoyando dictaduras”, continuó sus descargo.

“En la Plaza Baquedano no solo destruyeron la imagen de Baquedano, sino que el Museo de Violeta Parra dos veces. ¿Hizo algo Violeta Parra contra ustedes que tenían que quemar el centro cultural que era de la gente? ¿No hablan de cultura después? Pero a la sede del Partido Comunista, que está a media cuadra, no le pasó nada”.

Finalmente, Arturo cerró diciendo que “yo sé que me he ganado mucho odio por decir las cosas, resulta que hay libertad de expresión, pero de ciertas expresiones. Yo que fui de izquierda, ¿me tratan de facho ahora? Unos pendejos que nunca marcharon contra Pinochet. Yo le digo a ese cabro chico que me dice facho que yo marché contra Pinochet y no contra el fantasma de él”.