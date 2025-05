Cristián Riquelme revela su decisión sobre el regreso a las teleseries: “No, no voy a volver por lo pronto”

En un momento de cambios significativos en su carrera, Cristián Riquelme, ha decidido enfocarse en su rol como animador, logrando éxito en programas como Top Chef VIP y Amor a Ciegas.

El animador, que alcanzó gran notoriedad en la televisión hace 23 años al interpretar a Joaquín Ortúzar Del Canto en la teleserie de TVN 16, ha mantenido un bajo perfil en el ámbito actoral. Su última participación en una ficción fue en Dime con quién andas (2023), donde compartió pantalla con María Elena Swett y Cristián Arriagada. Sin embargo, el giro en su carrera comenzó cuando Riquelme se convirtió en jurado de Yo Soy, y posteriormente en conductor de exitosos programas.

En una reciente conversación con BioBioChile, Riquelme se refirió a su trayectoria actual y a la posibilidad de regresar a las teleseries. “Siempre uno echa de menos la actuación, sobre todo el teatro, lo que más echo de menos, pero el cambio ha sido significativo, ha sido bueno, ha sido bien recibido”, mencionó.

Prioridades familiares y vida en la costa

El animador dejó claro que no tiene planes de volver a las teleseries en un futuro cercano. “No, a teleseries no voy a volver por lo pronto”, confesó. La razón detrás de esta decisión se centra en su deseo de priorizar a su familia y disfrutar de su vida en la costa de Maitencillo. “Yo tuve que elegir entre hacer teatro, seguir viviendo en Santiago o cumplir mi sueño de vivir en la costa y criar. Y eso hice. Me fui a vivir a la costa y me fui a criar. Entonces, ahora los fines de semana son de mis hijos”, explicó.

Riquelme también destacó su intención de ser un padre presente para sus hijos. “Quiero que se críen con un papá presente, con un papá que está ahí, que llega a la casa y que está sábado y domingo para ellos, por eso dejé de hacer teatro”, afirmó. A pesar de recibir atractivas ofertas para regresar a la actuación, el animador ha decidido mantener su rumbo actual y continuar dedicado a su labor como presentador.

“Me han ofrecido volver, pero a hacer series en plataformas un par de veces. Y he tenido que optar por seguir en esta senda que me abrí paso o volver a actuar. La verdad es que elegí siempre seguir esta senda que partí hace un tiempo”, concluyó.