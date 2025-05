“Eso a un amigo no se lo acepto”: Fernando Solabarrieta realiza feroz descargo contra Luis Jara

Invitado al programa Podemos Hablar de CHV, capítulo que saldrá emitido este viernes, el periodista deportivo Fernando Solabarrieta destrozó a su examigo y padrino, Luis Jara.

PUBLICIDAD

Diana Bolocco le preguntó por el motivo que ocasionó el distanciamiento y Solabarrieta no escatimó en palabras para decir que no lo quiere ver más en la vida.

Esto, ocurrió producto de la entrevista a Ivette Vergara que le realizó el cantante en su programa de TV+, momento que le preguntó por la separación matrimonial. Pregunta que para Fernando significó una verdadera traición.

Fernanda Solabarrieta explica quiebre con Luis Jara

“Ella da una entrevista a alguien que yo consideraba mi amigo, que dejó de serlo para siempre”, haciendo alusión a que se tocó el tema de su separación a pesar de la cercanía que tenían no sólo como amigos, sino también como padrino de uno de sus hijos.

“Su única amistad es con la televisión y su ego... Él no tiene más amigos que su ego”.

Además, para graficar que a Jara solo le importaba el rating de su programa, “al día siguiente me llaman de su programa para que yo vaya a contestarle a Ivette... Yo eso a un amigo no se lo acepto”, recalcó el exrostro de TVN.

Finalmente, incluso lo trata de cobarde, por bloquearlo de las redes sociales.

“En un acto brutal de cobardía, me bloqueó... Y me doy cuenta de lo que mucha gente me había dicho y que yo no me había querido dar cuenta, que hay gente que vive de su ego y la televisión y que es lo único que le importa, después de eso me lo demostró”, sentenció.