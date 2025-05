“¿Estás arrepentido?”: Raquel Argandoña cuestionó a Pablo Herrera por confesión sobre su relación amorosa

Recientemente, en el programa Tal Cual, de TV+, quedó la grande luego de que Raquel Argandoña le respondiera sin tapujos a su compañero de panel Pablo Herrera, en medio de una conversación sobre las relaciones de pareja y el interés de algunas personas por estar solteros.

PUBLICIDAD

Bajo este contexto, la presentadora trajo a colación algo que el cantante había dicho en el pódcast de Roberto Cox y Nico Cabargas, Nada Que Perder.

“Tú le dijiste a Cox que echabai’ de menos ser soltero... ¿estai’ arrepentido de estar con la Karoll?”, le lanzó Raquel a Pablo. Frente a esto, el músico dijo “Qué eres insidiosa... te voy a decir, en mi defensa, me pasó que, el Roberto vive en un lugar muy lindo, como en el último piso...”

“Fue una estupidez, me hice el choro”

Luego, Argandoña insistió en su pregunta: “Ya, pero explica por qué dijiste que echas de menos estar soltero... te lo he preguntado 3 veces“. En esta línea, Herrera dijo que ”fue una estupidez, me hice el choro porque estaba con los amigos ahí (...) Yo no necesito una semana de soltero, estoy feliz así“.

“Se nota... con esa alegría que hablai’. Yo encuentro que es feo para una mujer que su pareja vaya a un programa de radio. Sabí’ qué, es una falta de respeto para ella“, fue sincera Raquel.

Por último, Pablo se refirió a su frase y dio la razón de por qué lo dijo. “Yo tengo un amigo que es su época de soltería me decía ‘qué agradable que todo lo que hay ahí es tuyo’, entonces todo tiene un sentido para uno: a mí me gusta mucho la onda de la decoración, de tener bonito. Y echo de menos poh’, cuando uno tiene las cosas como ordenaditas y no te las toma nadie”, cerró.