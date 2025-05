Faloon Larraguibel reaparece tras su paso por la clínica y revela cómo se siente a pocas horas de la final de Palabra de Honor

En medio de la expectación por la gran final del programa Palabra de Honor, la modelo y figura televisiva Faloon Larraguibel preocupó a sus seguidores tras ser internada en una clínica el miércoles por la noche. La noticia se difundió a través de una publicación de su hermana Thais, quien compartió una imagen desde el centro médico y le dedicó un emotivo mensaje: “Eres una guerrera, sigue así que aquí me tienes si me necesitas, jamás te dejaré. Te adoro. Vamos con todo a la final que eres mi ganadora. Te amo hermana”.

Hasta ese momento, Faloon había mantenido silencio sobre su situación. No fue sino hasta la jornada del jueves que decidió hablar públicamente y entregar detalles sobre su estado de salud y sus planes respecto a la final del programa. Recordemos que la gran final se realizará en vivo este domingo 1 de junio.

“Agradezco profundamente todas las muestras de cariño que he recibido. La verdad, no me he sentido muy bien”, explicó en sus historias de Instagram.

Sin embargo, la exchica Yingo se mostró optimista: “Hoy me siento un poquito mejor, y mañana ya voy a estar perfecta. Voy a estar al 100% porque tengo gente tan maravillosa y bacán a mi lado, que me apoya y tira para arriba, pese a todas las cosas malas que me tiran”, expresó.

Entre los apoyos más significativos para ella ha estado Raimundo Cerda, a quien agradeció especialmente en redes sociales. “Tiene una paciencia ese hombre, es tan bacán el Rai: compasivo, generoso, empático. Tiene un corazón enorme, es muy bacán”, dijo con evidente gratitud.

La modelo también mencionó el apoyo constante de su familia y sus hijos, asegurando que ese círculo cercano ha sido clave para sobrellevar este complicado episodio. “Vamos que queda poco, tengo que cambiar de página ahora. Muchas gracias por su apoyo”, cerró Faloon.