“¡Lo que tú estás haciendo es horrible!“: Daniella Campos reprochó fuertemente a Mauricio Israel tras actitud con su hija

El comentarista deportivo Mauricio Israel fue tema de conversación en el último capítulo de “Que te lo digo”, a propósito de la crítica que él realizó a Sergio Rojas y un mensaje que el periodista recibió de Marisol Gálvez, la madre de una de las hijas de Israel.

PUBLICIDAD

A través de un mensaje de WhatsApp enviado este miércoles, Gálvez le habló sobre la última intervención médica que sufrió su hija adolescente, quien sufre de complicaciones en el corazón.

“Vengo saliendo de la clínica ya que operaron a Sarita del corazón y este weón no apareció (...) Y cuenta con tanto orgullo que será abuelo de las hijas de mi exsocia Paola”, escribió.

Posteriormente, mostraron un video de él emocionado en el programa “Todo va a estar bien” de Vía X después de que habló que su hija le dijo que quiere que esté presente en la vida de su nieto.

En esa misma línea, él dijo que va a volver a tener una buena relación con sus propios hijos. “Estoy seguro, las cosas siempre se decantan, hay que esperar y respetar los tiempos de los demás. Lo importante es no perder el contacto”, dijo.

El reproche de Daniella Campos a Mauricio Israel

“Que desgraciado más grande”, dijo Sergio Rojas. Él enfatizó en el mensaje que recibió de Marisol Gálvez, quien acusó al comentarista de abandonar a su hija. Incluso el periodista aseguró tener audios de la joven llorando pidiéndole zapatillas a su padre, quien se lo niega, y Rojas recalcó que Israel maneja un Audi.

Mauricio estaba viendo el programa en su casa, y le pidió a Luis Sandoval su derecho a réplica para poder demostrar que él mantiene cercanía con Sara. Él le envió un pantallazo de una conversación de WhatsApp entre ellos, en donde la joven le dice que lo quiere.

PUBLICIDAD

Esto molestó profundamente a Daniella Campos, quien le envió un mensaje directo a Mauricio Israel. “Si tú quieres a ti hija Sarita no la expondrías para limpiar tu imagen. No tenemos por qué ver mensajes de tu hija en la televisión para demostrar que tú eres o no eres un buen padre”, exclamó.

“Eso demuéstralo tú en tu casa, ¡Con los niños no se juega! ¡Lo que tú estás haciendo es horrible! No tengo yo por qué mostrar mensajes de mi hija para validarme por si me quiere o no me quiere", continuó.

“¡Usted es el que tiene que hacer el trabajo de buen padre y del día uno! Si usted quiere retomar la relación con su hija, hágalo bien, pero del día uno”, cerró enfurecida.