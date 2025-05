“Te puedo dar un consejo...”: Periodista Tomás Cancino fue agredido en medio de fiscalización en Las Condes y terminó declarando ante Carabineros

Un difícil comienzo de jornada tuvo este viernes 30 de mayo el periodista Tomás Cancino, del matinal de Chilevisión “Contigo en la mañana”, quien fue agredido por un conductor que era fiscalizado en la comuna de Las Condes, motivo por el cual además terminó entregando una declaración ante Carabineros.

Todo ocurrió cuando un vehículo de color blanco fue detenido por Carabineros y las autoridades del Ministerio de Transportes, instante en el que el periodista comenzó a hacer una burda imitación de Don Francisco, generando las risas de sus compañeros Julio César Rodríguez, Andrea Arístegui y Eduardo de la Iglesia en el estudio, momento que molestó al conductor fiscalizado.

“Podí tratar de no burlarte...”

Así, el hombre que se bajó del automóvil a hablar con Carabineros debido a que la patente estaba adulterada con huincha aisladora, se acercó a Tomás Cancino y comenzó a encararlo porque creyó que se estaba burlando de él.

“Te puedo dar un consejo, podi parar un poquito, podí tratar de no burlarte de la gente, al final hay gente que no tiene los recursos...”, fue lo que alcanzó a escucharse del sujeto que acto seguido quiso tomar el micrófono del periodista y terminó agrediéndolo al golpear el objeto, todo esto, frente a Carabineros y a las cámaras del matinal.

“Eres tu quien tiene que cumplir con lo que exige... no cumple con las leyes del tránsito, además es extremadamente agresivo. Cumple con las leyes, tu eres el que no esta cumpliendo”, le respondió Cancino en ese momento, mientras desde el estudio sus compañeros no podían creer lo que estaba pasando.

Tomás Cancino fue agredido en fiscalización (Captura de pantalla)

Tomás Cancino terminó declarando ante Carabineros

En ese instante, Julio César Rodríguez le pidió a Tomás Cancino que no discutiera con el hombre que fue detenido de inmediato por Carabineros por lo ocurrido, mientras que Andrea Arístegui señalaba que “él malinterpretó, no nos estábamos burlando, y él mal interpretó, pero no es para reaccionar así”.

En tanto, Eduardo de la Iglesia agregó que “agredir físicamente no tiene ninguna justificación, no puede hacerlo”.

Por su parte, JC Rodríguez añadió que tener la patente adulterada no era no tener recursos para arreglarla, sino que simplemente no hacer el trámite. “Para todo hay una posiblidad de solución, menos tratar de hacerlo uno con una huincha aisladora. Hay que funcionar y hacer las cuestiones bien”.

“Tratan de desviar el tema como que la presencia de la prensa tiene la culpa, uno de ellos dos tiene una orden de detención pendiente, son ellos los que no cumplen la ley... No estaban solo molestos con mi presencia, le contestaron súper mal a Carabineros, a la gente de fiscalización”, apuntó el periodista mientras explicaba que finalmente los dos ocupantes del automóvil fueron detenidos, uno por la agresión y el otro porque tenía una orden pendiente.

Finalmente, Tomás Cancino tuvo que declarar ante Carabineros por lo ocurrido, pasando así a ser protagonista de la fiscalización por un momento.

“Vamos a hacer la denuncia, fuimos testigos presenciales de la agresión que sufrió”, puntualizó uno de los funcionarios de Carabineros mientras tomaba los datos del periodista de Chilevisión.