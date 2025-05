“Tenía miedo de cómo me iba a recibir la gente”: Disley Ramos confesó por qué le costó aceptar la oferta de entrar a un reality

Estamos a tan solo dos días del estreno del reality show de Canal 13, “Mundos Opuestos”, y dentro de los 21 confirmados está Disley Ramos: una joven de 28 años que nació en Linares.

PUBLICIDAD

Su mamá escogió su nombre porque lo vio en una novela donde la protagonista era una actriz. Y es que desde siempre el estrellato ha sido el destino para esta joven influencer.

Por eso, sus papás se mudaron a Santiago en busca de nuevas oportunidades. Entre ellas, para que la pequeña Disley se hiciera artista. “Desde chica me gustaban las comunicaciones, modelé desde los 7, bailé desde los 11, hice comerciales, incluso bailé en la gala final del reality ‘Año 0’”, recordó.

Sin embargo, tras estudiar Teatro, Disley se dio cuenta de que lo suyo no iba a ser aparecer en teleseries, y en vez de aquello aceptó debutar como conductora en un programa de videojuegos en Vía X, mientras al mismo tiempo crecía en redes sociales.

Actualmente sigue siendo una creadora de contenido, principalmente humorístico, con más de 1 millón 300 mil seguidores de sus videos en Instagram.

“Le tengo un cariño especial a hacer sketches de humor en redes sociales. Es lo que me abrió las puertas para hacer lo que estoy haciendo ahora en televisión. Ese siempre fue mi objetivo, animar un programa, ojalá de entretención”, confesó.

Disley Ramos Gentileza: Canal 13

Su llegada a “Mundos Opuestos”

Eso sí, la joven revela que se demoró en aceptar entrar a un reality, habiendo tenido dos ofrecimientos antes de “Mundos opuestos”. “Tenía miedo de cómo me iba a recibir la gente, porque a veces soy demasiado espontánea y tengo salidas que pueden caer mal, como de florerito o querer llamar la atención. Pero después de ‘Top Chef’ vi que la gente me quiso harto, entonces me atreví a dar el pasito. Ahora dije que la tercera es la vencida”, indicó.

PUBLICIDAD

Junto con reencontrarse con su amiga Scarlette Gálvez, Disley quiere aprovechar el reality del 13, que parte este domingo, para mostrarse de una manera más genuina.

“Creo que me van a poder conocer 100% cómo es Disley. Soy súper real. Si me molesto por algo se me va a notar, tengo mi genio. Pero lo que quiero es mostrar alegría, tirar la talla, compartir, inventar juegos si estamos aburridos”, manifiesta.

Sin embargo, dice de antemano que tendrá dos problemas en el encierro, el primero de ellos, la comida. “Soy demasiado buena para comer, yo todo el día como. Mi objetivo en el día es ver qué voy a cenar. Como de todo y soy súper antojada, tomo bebida con azúcar todo el día, hasta de desayuno. Así que si paso hambre en el Pasado no me va a gustar”, adelantó.

Además, aseguró ser mala para las competencias físicas. “No soy tan buena para competir, pero soy buena haciendo porras si los otros compiten. Si hay competencias de equilibrio, de meterse por un lugar pequeño o de agilidad mental, me va a ir bien. Pero tengo cero fuerza, probablemente cualquier chica me va a ganar. Yo creo que cuando entre voy a pescar al h... que esté más mamado y le voy a decir ‘ya po, entréname’”, sostuvo.