“Estamos un poco consternados”: María José Prieto se pronunció después que el Tribunal sobreseyó a Cristián Campos, pero confirmó casos de abusos

Esta semana, el Trigésimo Cuarto Juzgado del Crimen de Santiago entregó su dictamen con respecto a la investigación por abuso sexual que fue presentada por la psicóloga Raffaella di Girolamo en contra del actor Cristián Campos Sallato, cuando él era su padrastro.

El juez titular del Trigésimo Cuarto Juzgado del Crimen de Santiago, Edgardo Gutiérrez Basualto, dictó el “sobreseimiento total y definitivo, por prescripción de la acción penal”.

Sin embargo, en la resolución el magistrado indicó que analizó los hechos investigados en 12 aspectos, determinando que Cristián fue el autor en tres hechos de abuso en contra de la denunciante.

Una vez que se dio a conocer el fallo, el actor se pronunció en sus redes sociales y aseguró que van a apelar en la Corte de Apelaciones.

Las declaraciones de María José Prieto

En el programa “Only Fama” se encontraron la actriz y pareja de Campos, María José Prieto, quien les habló sobre el fallo y los pasos que van a seguir como familia considerando que se reconoció a Cristián como culpable de abusos en contra de su exhijastra.

“La verdad es que yo confío plenamente en Cristián, pero estamos un poco... bueno, los fallos pueden decir lo que quieran, pero estamos un poco consternados por el contenido del fallo”, partió contando la actriz.

“Una sociedad que juzga a una persona sin tener pruebas, sino que con base en ideologías, a principios, es una sociedad del terror. Una sociedad del miedo porque se puede juzgar y condenar a cualquier persona, entonces no estamos hablando de una sociedad democrática”, continuó.

“Estamos en eso, tratando de entender estas 230 páginas que tiene el fallo. Un fallo por lo general tiene entre 10 y 50 páginas, este tiene 230 páginas, entonces estamos estudiándolo y viendo, porque no logramos entender un poco eso y por supuesto que vamos a apelar”, detalló María José.

La actriz, si bien no manejaba los tiempos que se van a demorar para presentar esta apelación, aseguró que su abogado lo está estudiando. “De verdad que es bien inusual un fallo de 230 páginas y como te digo, en cuanto hay un testimonio de una persona contra la otra. No hay pruebas y bueno, no quiero extenderme más”, señaló.

Finalmente, María José Prieto dio las gracias por el apoyo “invaluable” que han recibido de parte de amigos y familiares. Por su parte, ella señaló que está preocupada de su retoña.

“Yo estoy enfocadísima en cuidar a mi hija, que es lo que más me importa en la vida, y siempre la voy a cuidar a ella, siempre, y en cuidar a mi familia”, cerró.