“Esto es una encerrona (...) Me siento traicionado”: Paul Vásquez se indignó con “Only Fama” después de sorpresivo contacto con Mauricio Medina

Captura: Only Fama

El comediante Paul Vásquez, más conocido como “El Flaco”, uno de los integrantes de la extinta dupla de humoristas “Dinamita show”. La otra mitad la componía Mauricio Medina, conocido como “El Indio”, ellos se pelearon y no han vuelto a recomponer este dueto.

PUBLICIDAD

Vásquez participó del programa “Only Fama” en donde revisitaron la mala onda que separó a este grupo de comediantes. La animadora le partió consultando si es que barajaría la posibilidad de reunirse con Medina si le prometen el escenario del Festival de Viña.

“Estoy en una edad que me estoy proyectando en cosas personales, porque la otra parte dice que no y yo parezco golpeando la puerta”, comentó el bombero, que en la misma señaló que no ha buscado a Mauricio para reconciliarse y que tampoco pretende hacerlo.

“Yo no me puedo quedar en el romanticismo de que si volveremos o no volveremos”, aseveró Paul, quien comentó que siempre recibe amor gracias a Dinamita Show.

Sin embargo, él no cerró las puertas a una reconciliación. “Si se da que tenemos que juntarnos, tenemos que hacerlo los dos dentro de un cuarto y decirnos las cosas, a eso siempre voy a estar dispuesto. Pero, sin ningún intermediario”.

La aparición de Mauricio Medina

Después de decir estas frases, Paul Vásquez fue sorprendido debido a que tenían a Mauricio Medina en un contacto a la distancia. “Esto es una encerrona”, partió diciendo el comediante quien quedó sorprendido después de la aparición del Indio.

“Cada uno tiene su propia versión, pero desde el sentimiento, no de la realidad. Yo quiero hablar de los hechos, porque en ningún momento me apropié del dinero de alguien. Se han dicho cosas que no corresponden”, manifestó.

PUBLICIDAD

“Siempre fuimos los dos. Se ha hablado de mi familia, y ellos han sido lo más correcto posible. Mi señora nunca cobró un porcentaje (...) Tuvimos una representante que era la esposa del Flaco, y ella sí nos cobraba un porcentaje”, afirmó mientras escuchaba seriamente la contraparte.

Mauricio continuó sus descargos y señaló que esperó mucho tiempo que El Flaco recapacitara y ofreciera disculpas por involucrar a su señora. Sin embargo, fue cortado por el aludido, quien no quería seguir escuchando y le pidió que parara.

La salida de Paul Vásquez

“A mí me están cargando toda la mata y yo no estoy para esto”, decía mientras se paraba del asiento para retirarse del lugar. Se dio vuelta para enfrentar al panel y decirles: “esto fue una encerrona, en mi contrato no estaba esto”.

Él se terminó yendo del estudio y el productor Mauricio Correa fue a buscarlo. Las cámaras enfocaban a la conversación que ellos estaban teniendo en los pasillos del canal, y se notaba la molestia del humorista.

Al ser consultado sobre lo que presenció, Medina señaló que no le sorprende esta reacción y que él quería hablar sobre “los hechos reales”. Él recalcó lo injusto que fue que su esposa se viese involucrada.

Correa volvió al estudio junto a Vásquez, y les hizo un llamado a reconciliarse para aprovechar el talento que ellos tienen. Cuando Paul volvió a tomar la palabra él dijo que “cuando me invitaron a este programa era para hablar de mi presente porque en vez de estar sentado acá, yo debería estar atendiendo a mis pacientes en mi turno de noche”.

“Nunca se habló de que iba a estar Mauricio en pantalla, hubiese dicho que no iba a estar. Quería hablar de la alegría (...) Yo venía preparado a hablar de mi presente y mi futuro. Le digo al programa que para mí esto fue una encerrona, y lo encuentro de un nivel atroz”, lanzó molesto.

“Me siento traicionado, he vuelto por los consejos de Mauricio, por respeto a los que ven el programa, y cumplir con el contrato. No quiero lucrar con la historia ni con lo que pasó, ya no me interesa eso”, continuó y recalcando que venía preparado a hablar de otra faceta de su vida.

Finalmente, los ánimos se calmaron levemente gracias a las intervenciones de Mauricio Correa, quien le tiró flores a ambos. Aunque nuevamente se tocó el tema de la demanda por boletas.