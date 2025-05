La dispar preparación de Josué Bernal y Zoe Bayona para final de “Palabra de honor”: ella entrenó diariamente y él se fue de fiesta

Mañana, Canal 13 transmitirá la gran final del reality “Palabra de honor” en vivo y en directo desde Perú. En ella se batirán a duelo dos duplas: la compuesta por Faloon Larraguibel y Rai Cerda, y la conformada por Josué Bernal y Zoe Bayona.

PUBLICIDAD

Los españoles, que tuvieron una intensa y conflictiva relación en el reality, han demostrado ser unos grandes competidores. Al respecto, Josué, quien viene recién saliendo de un fuerte resfrío, confesó que no se ha preparado especialmente para la final.

“No he entrenado para esto, para ser sincero desde la semifinal me lo he pasado de fiesta en España”, rió y agregó que de todos modos tiene confianza en que puede ganar.

“Llevo entrenando toda mi vida, y nunca he dejado los deportes extremos, así que estoy seguro de mis posibilidades y de mis cualidades físicas. Quiero ir a la final con todo, a reventarlo, y sé que puedo hacerlo”, reveló.

Asimismo, Josué añadió que lo que menos le gusta de esta final es tener que ser dupla con Zoe, su ex pareja, con la que terminó de muy mala manera. “Ella me desmotiva, siento que me baja un poco. Hemos tenido cero contacto desde la semifinal. Estoy bien solo y no la necesito para nada”, afirmó el español.

A través de sus redes sociales, Josué ratificó la poca motivación que ha sentido de cara a la final del reality show. Sin embargo, él señaló que ha recibido mucho amor de parte de los chilenos por lo que dejará la vida en la cancha para ganar ya que les inyectaron de energía.

La preparación de Zoe

Por su parte, Zoe dijo que ella sí ha entrenado conscientemente. “He estado todos los días full body, resistencia, cardio y fuerza, que eran mis puntos más débiles. También mi capacidad de reacción, habilidad y rapidez. Salí del reformatorio con 45 kilos y ahora estoy en 57, y es todo por puro entrenamiento”, confesó la española y agregando que tiene muchas ganas de ganar.

PUBLICIDAD

“Obviamente esperaba llegar a la final desde el primer día que entré al reformatorio. Y a pesar de todas las circunstancias, aquí estoy. Sé que tenemos muchas probabilidades de ganar, pero no hay que cantar victoria antes de tiempo”, señaló.

Finalmente, en relación a su dupla con Josué, Zoe confirmó que cada uno ha seguido su camino. “Se barajó la opción de entrenar juntos, pero no nos pusimos de acuerdo. Él ha entrenado por su lado y yo he entrenado por el mío. De todas formas, Josué es un gran deportista y lo único que le falla un poquito es la capacidad de concentración. Espero que no le juegue ninguna mala pasada”, sostuvo Bayona.