“Mi tema con las mujeres creo poder controlarlo”: Daúd Gazale le prometió a su esposa que se portará bien en “Mundos Opuestos”

Uno de los confirmados para “Mundos Opuestos” lleva toda una vida dedicado al fútbol, se trata de Daúd Gazale de 40 años. Primero a los 8 años en Huachipato, para después pasar a Deportes Concepción, a los 21 firmar por Colo-Colo, luego Universidad Católica, Huachipato, Universidad Católica de nuevo, Audax Italiano y General Velásquez.

Entremedio, antes de retirarse en 2024, también jugó en países extranjeros, entre ellos Rumania, México, Argentina, Brunei, Singapur y Palestina. “Viví cosas que nunca pensé vivir. Viví en Tierra Santa y me tocó recoger una granada con las manos”, recuerda el deportista.

Su mayor momento fue cuando lo llamó Marcelo Bielsa a la Roja en 2008, donde compartió con la llamada “Generación dorada”. Sin embargo, las lesiones fueron afectando su carrera, por lo que nunca logró ser parte de los planteles que fueron a los mundiales de 2010 y 2014.

“No me siento parte de la Generación dorada, sólo me los topé. Tuve la suerte de compartir con la mejor selección y de haber llamado la atención del profe Bielsa, porque él me llamaba seguido, decían que yo era su regalón. Creo que de él aprendí mucho, él nos cambió la mentalidad, la forma de competir”, reflexionó.

Daúd Gazale Gentileza: Canal 13

El cambio de vida de Gazale

Por su formación es que Daúd se considera un líder natural de equipos, y cree estar preparado para ser aquel que dirija a su equipo en “Mundos opuestos”, su primer reality show. “No soy autorreferente, preferiría que me escojan naturalmente por mi capacidad para tomar decisiones”, indicó.

Eso sí, Daúd tiene clara su debilidad. “En ese tiempo era un tema para mí lo de las mujeres. Teniendo 22 años y siendo campeón con Colo-Colo, siempre me vincularon con muchas mujeres. Entre ellas, con Cecilia Bolocco, lo que me da risa, porque es halagador, pero no es cierto. Con Nidyan Fabregat sí fuimos pareja varios meses, fue en 2008”, confesó.

Sin embargo, en 2018 su vida dio un giro completo cuando su madre se enfermó de cáncer y un primo que era pastor cristiano empezó a apoyarlos leyéndoles la Biblia. “Cambió mi vida, porque se me empezó a presentar Dios de muchas maneras. Una vez mientras esperábamos que la atendieran para operarla, llegó una paloma y se echó debajo de mi mamá. Lo vi como una señal, después de eso empecé a escuchar alabanzas, a arrodillarme, a rezar, cosas que antes no hacía”, manifestó.

Por eso, Daúd decidió encauzar su vida y formar una familia. Aunque más tarde tuvo un nuevo reto cuando los doctores le contaron que su hijo que venía en camino sufría de una cardiopatía congénita. “Escuchábamos a los doctores sólo por respeto, pero escogimos arrodillarnos y poner nuestra fe en Dios. Cuando nació lo operaron del corazón, yo oraba por él, y se recuperó. Dios salvó a mi hijo, es un milagro”, admitió.

Y es precisamente por respeto a su esposa y su hijo que Daúd dice ya no estar interesado en las mujeres. “Mi mujer es celosa y no quiere perder la familia que hemos hecho, pero le he dicho que esté tranquila, porque voy firme. Mi tema con las mujeres creo poder controlarlo”, afirmó el futbolista.