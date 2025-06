“¿Con quién voy a pelear?“: Ignacia Michelson entró con todo a Mundos Opuestos y dice que le gustaría que entren sus “enemigos” al reality de Canal 13

Durante la jornada de este domingo 1 de junio comenzó finalmente el reality show “Mundos Opuestos” de Canal 13, convirtiéndose de inmediato en un éxito de sintonía y prometiendo varios conflictos luego que se conociera quiénes vivirán en la casa del Futuro y la del Pasado, respectivamente.

PUBLICIDAD

Y sin duda, una de las figuras que dará de qué hablar es la DJ e influencer Ignacia Michelson, quien quedó en el equipo “Eternidad” junto a Marlen Olivari, Yoan Curtis, Disley Ramos, Yuhui Lee, Flor Vigna, Alan Didier, Thammy Palma y Leonardo Vallana, quienes comenzaron su participación en el acomodado lado del futuro.

Ignacia Michelson pide a sus “enemigos”

Así, comenzó la convivencia, la que muchas veces puede traer más de algún problema, algo que Ignacia Michelson ya ha vivido varias veces en otros espacios similares. Por lo mismo, aseguró a Publimetro que espera que puedan ingresar algunos de sus “enemigos” para darle vida al reality.

"Para tener aliados en realities tienen que ser de mi misma ‘vibe’. Aquí me gustó que es pura gente nueva, harto NN, porque no quiero encontrarme con gente que ya conozco. Salvo Adriana Barrientos. Aunque igual me gustaría que después metieran enemigos míos en el reality. Yo tengo muchos enemigos, y eso es importante, sino ¿con quién voy a pelear? A la larga los enemigos se convierten en los mejores amigos de una”, aseguró la DJ.

En ese sentido, Michelson también evaluó su participación en Gran Hermano, asegurando que fue quien le dio vida al reality.

“Cuando entré a ‘Gran Hermano’, cambiaron todas las dinámicas gracias a mí. Yo inventé frases icónicas como lo de las Reinas bellas, hice teams, causé conflictos, básicamente le di vida”, dijo la participante de Mundos Opuestos

Finalmente, se refirió a las compentencias, algo que tiene claro, no es su fuerte.

“Soy pésima compitiendo, pero a veces tengo destellos. En ‘Gran Hermano’ gané una competencia, en ‘Resistiré’ también, le gané a Eleazar Gómez, porque era una prueba de resistencia de brazos, y yo hago poledance. Tienen que ser cosas muy precisas para que me vaya bien”, puntualizó Ignacia Michelson.