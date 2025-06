“Encuentras esqueletos de conejos colgados de los árboles...”: Cristián Campos revela grave episodio en su casa

Captura: Only Fama de Mega

Durante la entrevista que este domingo Cristián Campos dio en ‘Primer Plano’, tras conocerse el dictamen del sobreseimiento por la denuncia en su contra, presentada por quien fue su hijastra, Raffaella Di Girolamo, por el delito de abuso, el actor contó un grave episodio vivido en su casa. Y es que encontró restos de animales y sangre.

“Cuando tú piensas que ya es suficiente, llegas a tu casa a descansar un fin de semana el 21 de mayo y llegas a tu casa y encuentras esqueletos de conejos colgados de los árboles que circulan a casa, y luego entras a la casa y encuentras que los vidrios están salpicados de sangre. Tú vas ahí a descansar de un año difícil. Preguntas a los vecinos, nadie dio nada”, relató el actor.

Agregó que “esto es un trabajo, te dicen. Esto es un ritual, te dicen. ¿De qué? Esto no es bueno, don Cristian, te dicen. Esto usted tiene que limpiar la casa, porque le están haciendo un mal. Como si no bastara con el juicio, con la cesantía, con la dermatitis, con la angustia. También hay un trabajito".

Julio César Rodríguez le preguntó si había puesto una denuncia, “puse la denuncia en los carabineros, que estaban tan impresionados como yo con la foto (...) Yo no puedo probar nada, pero ahí hay una intención de seguir dañando”.

La posición de sus hijos

Durante la conversación, también fue consultado por qué sus dos hijos mayores, hijos con Claudia Di Girolamo, no lo apoyan.

“¿Por qué tus hijos avalan el testimonio de su hermana y no el tuyo?“, le consultó el animador.

“Porque están influenciados, porque están presionados, porque tienen una madre y una hermana muy dominante. Son mis hijos y yo fui muy buen papá con ellos. Pero hay una razón de fondo.Cuando la Raffaella les hace saber este cuento de que ella fue abusada, les entrega una carta donde cuenta esta historia y a renglón seguido ella sugiere, advierte o amenaza que ella podría tener una acción consigo misma y en caso de que eso ocurriera les pedía que se hicieran cargo de sus hijos si ella no estaba. Dime tú, ¿qué libertad de movimiento va a tener un hermano si una hermana le dice algo así?“, comenzó diciendo el actor.

“Con una mano en el corazón, ¿qué posibilidad tienes tú de decirle a tu hermana no hables tonteras después con la culpa de que ella vaya a hacer algo indebido? Si eso no es un chantaje emocional del diablo, ¿qué es lo que es? Si eso no es manipulación", subrayó Campos.