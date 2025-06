“Palabra de honor” coronó a Josué Bernal y Zoe Bayona como los ganadores: se llevaron $25 millones

Tras siete meses y 139 capítulos en pantalla, “Palabra de honor” tuvo su final con un duelo en vivo y en directo para definir a sus ganadores entre las dos duplas finalistas: Faloon Larraguibel y Rai Cerda, y Josué Bernal y Zoe Bayona.

PUBLICIDAD

La final tuvo una previa en forma de un programa especial conducido por Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez desde el estudio, acompañados por la Comandante Pía Arratia y la Sargento Botota Fox, quienes realizaron contactos con los animadores Sergio Lagos y Karla Constant en directo desde Perú.

Además, desde la arena de juegos de la locación peruana, el periodista Mauricio Huentenao conversó con parte del público presente para apoyar a ambos finalistas, incluyendo amigos de Zoe y Josué, que viajaron desde España para acompañarlos, y las familias de Rai y Faloon, quienes estaban con pancartas.

Entre los entrevistados estuvieron los padres de Rai y la hermana de Faloon, quien fue acompañada por un contingente usando máscaras de las caras de los hijos de Larraguibel.

Españoles ganan explosivo duelo

La introducción desde Perú estuvo a cargo de los ex participantes Dash y Malito Malozo, quienes interpretaron en vivo su canción en honor al reality, “Palabra de honor”. Luego, Sergio y Karla dieron inicio al duelo final.

Y pronto llegó el momento del duelo mismo, que consistió en una exigente prueba que se llevó a cabo en 50 metros de circuito, que incluyó altura, barro y agua. Incluyó rescatar a la dupla que se encontraba en una cápsula sumergida, luego levantar pesadas ruedas e instalarlas en un jeep militar, para trasladar en él cargas explosivas empujándolo a través del barro. Finalmente, tuvieron que recorrer una ratonera con las cargas para terminar instalándolas en el helicóptero, y hacerlo detonar en una gran explosión.

La extenuante prueba tuvo a ambas duplas empatadas hasta el final, pero para la última vuelta Rai y Faloon se quedaron estancados en el barro, y con ello, Josué y Zoe depositaron la última carga, coronándose como los ganadores del reality, para sorpresa de todos.

PUBLICIDAD

“Dar las gracias a Chile por darme la oportunidad. Nadie confiaba en mí y desde el primer día me querían echar”, dijo, sin aliento, Bayona tras el triunfo. Mientras, Bernal le agradeció a su dupla y ex pareja, indicando que “sin ella no habría sido posible”.

Y ahí, mientras Rai y Faloon, cubiertos de barro, eran consolados por sus familiares, los españoles tuvieron que sortear la decisión final, ya que a Zoe le tocó escoger entre lealtad, es decir, compartir por igual con Josué el premio de 25 millones de pesos, o traición, es decir, quedárselo todo para ella. Y nuevamente, para sorpresa de todos, Bayona escogió lealtad, reconciliándose así con quien fue su novio por tantos años.

La transmisión del duelo final del reality lideró ampliamente en sintonía, con un total de 1.155.867 personas promedio por minuto entre las 22:24 y las 23:18 horas. Con ello, dobló a su competencia más cercana, Mega, que en ese mismo horario obtuvo 514.093 personas, mientras Chilevisión consiguió 399.559, y TVN 195.594.