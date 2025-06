Ignacia Michelson hizo íntima confesión sexual en segundo capítulo de Mundos Opuestos: reality sigue imparable en sintonía

Imparable en sintonía sigue el nuevo reality show de Canal 13, Mundos Opuestos, el que en su segundo capítulo lideró la sintonía, con un rating definitivo de 734.925 personas promedio por minuto entre las 22:37 y las 00:36 horas contra 699.143 de Mega, 305.321 de Chilevisión y 293.522 de TVN en el mismo horario.

Así, ya comenzaron a verse algunas estrategias, disgustos y hasta un fuerte llamado de atención de Atenea al equipo que está en el Futuro, todo por realizar una acción que no tenían permitido y que fue idea de Ignacia Michelson.

La polémica influencer de 31 años recibió un llamado al orden después de quedarse con una botella de vino que correspondía al objeto con el que ella se sentía más identificada.

“Anoche, luego de la actividad, Ignacia tomó una botella de vino que no estaba autorizada para ingresar a la casa. Hizo cómplice a todo su equipo al abrirla y disfrutarla juntos. Así que todo el equipo del Futuro está involucrado en esta situación“, dijo Atenea en la oportunidad, por lo que fueron castigados de inmediato.

De esta manera, el desayuno del Futuro pasó directo al equipo del Pasado, una medida que generó algunos roces y que lejos de afectar a Ignacia Michelson, la empujó a conversar con el francés Yoan Curtis.

La íntima confesión sexual de Nacha Michelson

“Cuando empezamos, tú no sabías como yo soy. Pero yo soy tímido y estaba en silencio”, aseguró en la conversación el Míster París. Rápidamente, la influencer aclaró que “yo soy así, como media pesadita, pero no de mala onda“.

Luego, el francés aclaró que Nacha Michelson debe hacer todo para mantenerse en el Futuro, porque en caso de caer en el Pasado podría "volverse loca" sin shampoo, sin jabón, sin muchas otras cosas.

Así, la conversación poco a poco fue tornándose más íntima.

“Sabes que no con todas o con todos tu tienes una conexión en la cama...”, le lanzó sin miedo el personal trainer, a lo que Michelson respondió afirmativamente, asegurando que “es verdad, a mí me cuesta mucho, mucho encontrar a alguien con quien tenga conexión en la cama. Si a mí no me hacen bien el ... se van despachados rapidito... lo tienen que hacer bien rico. Yo aquí al mundo no vine a sufrir, vine a disfrutar, pal goce, pal gusto y pal gasto“.