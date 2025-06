Pon a prueba tus conocimientos sobre Adele con este quiz

Adele se ha ganado un espacio en la industria de la música con sus interpretaciones llenas de emoción. Y un espectáculo que solamente necesita de su voz y de su orquesta para estremecer a la audiencia.

PUBLICIDAD

La carrera musical de la cantante inglesa, quien nació el 5 de mayo de 1988, comenzó a los cuatro años, cuando descubrió su afición por la música y las voces.

Su música está inspirada por cantantes como Etta James, Ella Fitzgerald y Roberta Flack, de quienes aprendió a dar tonos, emoción y control a sus canciones.

Adele es considerada una de las voces más poderosas de la música de los últimos 10 años, y sus álbumes ganadores de premios lo confirman.

Tras haber sido descubierta por sus canciones en internet, no pasó mucho tiempo para que una disquera le ofreciera un contrato y que su música liderara las listas de popularidad en el Reino Unido.

En los Premios Grammy de 2009, el mundo conoció a Adele, quien esa noche se estrenó cantando en una ceremonia de premiación, catapultó su carrera al éxito y ganó dos premios.

Adele. La cantante inglesa se ha ganado un espacio en la industria de la música con sus interpretaciones llenas de emoción. Foto: Getty Images. (Kevin Winter/Getty Images for NARAS)

1. Ciudad de nacimiento de Adele:

PUBLICIDAD

a) Liverpool

b) Manchester

c) Tottenham

2. Red social en la que fue descubierta Adele:

a) MySpace

b) Facebook

c) YouTube

3. Nombre de su primer álbum de estudio, lanzado en 2008:

a) 18

b) 19

c) 20

4. No es una de las canciones de su primer álbum:

a) Hometown Glory

b) Chasing Pavements

c) Rolling in the Deep

5. Una de las canciones más famosas e influyentes de Adele es ‘Someone Like You’, del álbum:

a) 20

b) 21

c) 25

Adele. La cantante inglesa se ha ganado un espacio en la industria de la música con sus interpretaciones llenas de emoción. Foto: Getty Images. (Frederick M. Brown/Getty Images)

6. Nombre de la canción escrita junto a Bruno Mars:

a) All I Ask

b) Hello

c) When We Were Young

7. ¿Cuántos álbumes de estudio ha grabado?

a) 3

b) 4

c) 5

8. ¿ En qué año obtuvo el Grammy al Álbum del Año por primera vez?

a) 2012

b) 2013

c) 2014

9. De los tres sencillos de su cuarto álbum, fue el último en salir, en octubre de 2022:

a) Easy on Me

b) Oh My God

c) I drink Wine

10. ¿Cuántos premios Grammy ha ganado (hasta 2025) a lo largo de su carrera?

a) 14

b) 15

c) 16

Adele. La cantante inglesa se ha ganado un espacio en la industria de la música con sus interpretaciones llenas de emoción. Foto: Getty Images. (Cameron Spencer/Getty Images)

11. ¿Cuál es el segundo nombre de Adele?

a) Lillian

b) Laurie

c) Leslie

12. ¿En qué año obtuvo un premio Oscar, por la canción ‘Skyfall’?

a) 2013

b) 2014

c) 2015

Respuestas:

1 c / 2 a / 3 b / 4 c / 5 b / 6 a / 7 b / 8 a / 9 c / 10 c / 11 b / 12 a

Aciertos:

1-4 Principiante: ¿Sabes quién es Adele?

5-8 Intermedio: ¡Buen trabajo!

9-12 Avanzado: A Adele le gusta este resultado.