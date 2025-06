“Casi ya no recibo ataques”: Francisco Kaminski vive la calma después de la tormenta en su regreso a la televisión

A más de un año de uno de los escándalos más grandes que ha protagonizado en su trayectoria, Francisco Kaminski volvió a la televisión. Él tomó el mando del programa “No es lo mismo” de Tevex después de la repentina salida de Daniel Valenzuela de la animación.

“Estaba hablando con Tevex hace harto tiempo atrás, estábamos conversando hacer un late de conversación, que pretendemos hacer a la brevedad. Me pareció gente honesta, un canal que está creciendo y agradezco la oportunidad”, partió contando a LUN.

“Cuando el Palomo renunció se aceleraron los procesos y me pidieron ayudarlos, decidí hacerlo. Lo consulté con mi círculo cercano, encontré que era una buena oportunidad y la tomé“, comentó sobre su regreso a la pantalla chica.

Con respecto a si es que le incomoda estar al mando de un programa de espectáculos, él mencionó que “no tengo ningún problema cuando la farándula se hace con respeto y profesionalismo, y eso se ha perdido un poquito”.

“No somos moneditas de oro”

“He recibido harto cariño en el último tiempo. Si bien no he estado en la tele, me va bien en la mañana (con El vacilón de la Corazón en radio Corazón). Diría que casi ya no recibo ataques ni hate de la gente, que no falta, pero es parte de este cuento”, aseveró sobre su presente.

“No somos moneditas de oro, ni tenemos que gustar a todo el mundo (…) Ya pasó más de un año, está todo más calmado y la gente lo entendió así. En el ámbito personal está todo regulado y bien”. Además, Kaminski aseguró tener una relación cordial con Carla Jara por su hijo y estar enamorado de Camila Andrade.

“La gente ya se dio cuenta de que las cosas se empiezan a ordenar, que está todo bien, que no es nada grave y que a muchas personas les sucede. No estoy acusado, no tengo un delito. Ya pasó, ya estoy más tranquilo”, añadió sobre este tema.

Sobre su salida de la televisión, él confesó que se fue con un sabor amargo “porque fue por un tema personal. Siento que eso fue parte del proceso, pero no soy rencoroso. Ahora estoy en un canal que está creciendo y queremos hacer las cosas bien”.

“Es un renacer de cierta manera. Todo a su tiempo, yo siempre digo que los tiempos de Dios son perfectos. Que venga lo que venga, soy muy agradecido de la vida. Todo me lo tomo con mucha humildad y el máximo profesionalismo que se pueda hacer. No tengo problemas con el ego, mi único enfoque es entregar lo mejor de mí”, cerró Francisco Kaminski.