“Es súper mala leche (...) Le ha salido todo mal”: Fabio Agostini se fue en picada contra Faloon Larraguibel y celebró su derrota en PDH

A solo dos días de la gran final de Palabra de Honor, el español Fabio Agostini, exparticipante del reality, se refirió con dureza a su excompañera de encierro, Faloon Larraguibel, quien perdió la competencia junto a su dupla, Raimundo Cerda.

En un audio enviado al programa Que te lo digo, Agostini no ocultó su satisfacción por el resultado. “Estoy súper feliz porque ha perdido Faloon. Me dio pena por Rai (Cerda), porque le tengo mucho cariño, pero con la parejita que está deja mucho que desear. Así que a tomar por culo, nena”, dijo tajante.

El español, conocido por no tener pelos en la lengua, fue más allá y acusó a la exanimadora de generar conflictos al interior del reality. “Es súper mala leche y mala onda. Hace dos semanas publicó una historia dando a entender que yo estoy pelando a Rai, cuando son conversaciones de risas entre colegas... Ella tratando de generar una pelea entre una amistad tan bonita que tenemos”, comentó.

Agostini acusó a Larraguibel de intentar sabotear relaciones dentro del programa. “Como que ve gente feliz, y quiere jodernos a todos. Ella si no es feliz, los demás tampoco. Me he dado cuenta el tiempo que he vivido con ella”, afirmó.

Además, apuntó a la percepción negativa que el público tendría sobre la figura de la exchica reality. “Cuando te das cuenta de que el 95% de Chile estaba en contra de que gane esta señorita, hay algo que no cuadra, y no soy yo”, sostuvo.

Uno de los momentos más duros del mensaje fue cuando Agostini cuestionó el discurso feminista que ha sostenido Faloon. “Siempre va hablando de que va representando a las mujeres y es la primera en denigrarlas a todas: celosa y envidiosa. Es mala persona con la gente del reality, con las compañeras”, lanzó.

También aseguró que su actitud era evidente frente al crecimiento de otras mujeres dentro del programa. “Cada vez que una chica agarraba protagonismo, tenías que mirar la cara de Faloon, desfigurada, como que le arde que a la gente le vaya bien”.

Finalmente, cerró con una reflexión cargada de ironía sobre el destino de su excompañera. “Le ha salido todo mal, pensaba que iba a ser la reina de Chile, del Festival de Viña, y quedó mal con la pobre Emilia (Dides). Ella es muy envidiosa. Quiso cagar a la amiga, Daniela Requena, y le ha salido todo mal: el karma. Y me bloqueó”, sentenció.