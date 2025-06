¡Está de vuelta y con su hijo! Vanesa Borghi regresa a la televisión con nuevo proyecto

Luego de un largo periodo alejada de las pantallas, Vanesa Borghi confirmó oficialmente su regreso a la televisión chilena con nuevos y diversos proyectos. La modelo argentina, quien por años acompañó a Kike Morandé en Detrás del Muro, se había mantenido enfocada en su maternidad y emprendimientos personales, ausentándose incluso del regreso del popular estelar de humor en enero de este año.

PUBLICIDAD

Sin embargo, su pausa televisiva llegó a su fin. En conversación con el medio M360, Borghi reveló que vuelve en gloria y majestad a la pantalla chica, aunque no precisamente a Detrás del Muro. Su nuevo destino es Mega, específicamente su señal 2, donde participará en el programa Familia por el Mundo.

Además, la comunicadora sorprendió con un segundo anuncio: el lanzamiento de un podcast enfocado en moda sostenible, una de sus actuales pasiones. El proyecto llevará por nombre Hablemos de Moda y abordará temas como el lujo accesible, la reutilización de prendas y la moda circular. “Viene un podcast acerca de esto, lo que es la moda circular, lo que es el lujo accesible, lo que es la reutilización”, adelantó con entusiasmo.

“Últimamente he comprado muchas cosas incluso de lujo de segunda mano y otras prendas que he encontrado muy lindas. Y bueno, también inculcarle eso a los más chiquitos, de que no todo es tan rápido, que hay que cuidar el medio ambiente. Así que sí, yo estoy un poco pensando en lo que dejamos para nuestros hijos también”, detalló la comunicadora.

El regreso de Borghi no solo marca su retorno a la televisión, sino también un giro hacia contenidos con un enfoque social y ambiental. Esta nueva etapa la encuentra además muy conectada con su rol de madre. De hecho, no descartó que su hijo también tenga una aparición en pantalla: “Teo pronto va a empezar en un programa, así que ya les voy a estar contando”, señaló, dejando abierta la posibilidad de que su pequeño también se sume a este nuevo ciclo mediático.

Así, Vanesa Borghi se reinventa y vuelve a la TV con proyectos frescos y personales que prometen conectar con nuevas audiencias.