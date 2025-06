“Esta señora miente y ha mentido toda la vida”: Laura Landaeta vuelve a vincular a Tonka Tomicic con red de tráfico de niños

La reconocida periodista Laura Landaeta, nuevamente, lanzó importantes palabras contra la animadora Tonka Tomicic, en una suerte de cuestionamiento sobre sus reapariciones en pantalla chica, como su documental y la sentida entrevista que dio en Only Fama junto a Francisca García-Huidobro.

PUBLICIDAD

Sin ir más lejos, en conversación con Que Te Lo Digo, de Zona Latina, la exdocumentalista de BBC se refirió a esta exposición de Tomicic, recordando que escribió un libro del Caso Relojes y fue la misma Tonka quien, indirectamente, la aludió en el espacio farandulero de Mega.

En una primera instancia, Laura cuestionó que la exconductora de Bienvenidos retornara a la televisión, reiterando que habría estado involucrada en una red de tráfico de menores.

“Chile es un país generoso”

En ese sentido, la comunicadora señaló que “Chile es un país generoso, se nos olvida que estuvo metida en una red que entre otras cosas traficó con niños. Y creemos que porque hace un documental de cuarta, no tiene culpa de nada”.

“De aquí en adelante que haga lo que quiera

Además, Laura Landaeta fue consultada por estas apariciones de Tonka, aseguró que no verá el documental y hasta desafió a la animadora a demandarla, aunque dijo que no lo hará “porque tengo pruebas”.

“No me parece nada, ella me parece patética, de aquí en adelante que haga lo que quiera. Ustedes tienen que entender que no hay ver las cosas que dañan el cerebro, no hay que ver cosas falsas. Esta señora miente y ha mentido toda la vida. Y que me demande, sabe que no lo va a hacer, porque tengo pruebas”, aseveró Landaeta.

“Me da hasta lata hablar de ella”, finalizó la comunicadora.