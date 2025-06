La movida jornada de Ignacia Michelson en “Mundos Opuestos”: habló de sus trastornos alimentarios y peleó con Flor Vigna

Un movido capítulo tuvo Ignacia Michelson en “Mundos Opuestos” marcado por polémicas y una íntima confesión sobre su vida personal. Ella peleó con Flor Vigna y reveló padecer trastornos alimentarios.

Conversando en el patio, Ignacia les confesó a sus compañeros acerca de sus trastornos alimenticios. “Yo tengo bulimia. Siento que es una enfermedad que uno siempre tiene, porque aunque no vomite, siempre estoy pendiente del peso, de no comer”, reveló la chica reality, y se quebró.

“He tenido bulimia y anorexia, de chica fui muy gordita, y le tengo miedo a eso. A veces tengo que repetirme a mí misma que el pantalón me queda bien. Y quiero verme como debería estar viéndome, pero no puedo, y luchar con tu cabeza es lo más difícil. Es una lucha conmigo misma”, confesó llorando.

Su discusión con Flor Vigna

En miras a las primeras nominaciones del reality, Princeso siguió reclamando contra Thammy, y se fue a hablar del tema directamente con el líder del equipo, Daúd. “Hay que sacarla, no nos puede volver a pasar”, le dijo.

El nombre de Thammy comenzó a sonar como una de las opciones fuertes para la nominación, pero Flor dio su opinión, proponiéndoles a sus compañeros que voten por ella para proteger a Thammy. Ellos no estuvieron de acuerdo. “No tenemos más mujeres fuertes, con esto estás debilitando el equipo y estás pensando sólo con el corazoncito, y eso no va”, opinó Marlen.

Nacha intervino y propuso nominar a Valentina y Diego. Cuando Flor se quejó de que Michelson no deja hablar al resto, ella contestó duramente: “Cuando yo hablo es porque sé, sino no hablo. Cuando una sabe más, obviamente se debe prestar atención. Y yo sé más de realities que todos en esta casa”.

Flor entonces la trató de soberbia y se mofó de la carrera de Ignacia. “No me menosprecies por estar en un reality, reina”, fue la respuesta de Nacha.

Posteriormente, durante las nominaciones Flor le volvió a lanzar un palo a Michelson. “Esta vez seguiré la estrategia de mi equipo. Pero si no nos curamos de las individualidades, y si todos van sólo por la plata y la fama, nos vamos a destruir entre nosotros”, indicó la argentina.

Después de que aclaró que iba a Ignacia, ella le contestó: “Yo no vengo por fama, pero todos venimos por plata”.