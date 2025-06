“Me sentí de nuevo vulnerada”: Daniella Campos se quebró al hablar sobre el crudo proceso judicial que se encuentra por la tuición de su hija

Este viernes, la periodista de “Zona de estrellas”, Daniella Campos, se rompió en pantalla. Ella se emocionó al reconocer que no estuvo a la altura durante la emisión del día jueves del “Que te lo digo” cuando en su presencia, Sergio Rojas arremetió contra Mario Velasco y Adriana Barrientos.

En la vuelta de su hogar de dicho jueves después de reemplazar a Antonella Ríos en el espacio de su casa televisiva, se cuestionó si es que había actuado de buena manera al verse atrapada en estos fuegos cruzados.

Al día siguiente, al llegar al canal, vio a sus compañeros que fueron ninguneados por el animador de “QTLD”, y sintió culpa. Al aire se disculpó con ellos, y rompió en llanto.

Este martes, Daniella volvió al “QTLD” con la misma buena onda de siempre, se constató que existe la misma relación con la gemela en el equipo y no hay mala sangre. Pero en la misma, ella confesó por qué estaba tan sensible ese viernes: la periodista venía de un juicio.

El juicio de Daniella Campos

Al momento de entrar en detalles “venía de un juicio con mi exmarido bastante cruel, me sentí de nuevo vulnerada. Me mostraron los videos de las cámaras ocultas (que fueron colocadas por su expareja en su casa). Llegué llorando al canal, estaba súper hipersensible”, relató.

Campos comentó que esta situación viene arrastrándose por 5 años, y que tiene que ver con la tuición de su hija. “Desde el día uno buscó eso (la tuición de la menor). Eso es lo único que puede dañarme hoy día, es lo único que le queda”, añadió.

Sergio Rojas le consultó sobre unas declaraciones de Denisse Campos, la hermana gemela con quien tiene una mala y distante relación, que darían cuenta que se estaría aliando con la expareja de la periodista, Esteban Caldentey, para quitarle la tuición de su hija. La gemela lo confirmó. “Son cinco años que llevamos en diferentes juicios, uno peor que el otro”, dijo.

Campos se terminó emocionando al hablar del tema. “Esta justicia chilena es tan extraña que hace pasar cosas que no debería. Todavía sigo escuchando argumentos sobre cámaras de seguridad, cuando ya está acreditado que fueron cámaras ocultas que se pusieron en mi casa, donde me dejaron vulnerable en mi máxima intimidad y que hoy son expuestas en un tribunal, en donde yo salgo en actos íntimos que nadie le gustaría que lo vieran. No demuestra nada en el juicio, es con la mera intención de humillarme”.

“Yo he tenido más de 28 juicios de mi expareja en menos de 5 años. No es humano para nadie, ni siquiera un abogado tiene tantos juicios. No sé cómo la justica no dice que hay un hostigamiento de una de las partes para matarme económicamente. Solo en la semana que pasó tuve tres audiencias”, añadió, quien precisó que está luchando en contra de cuatro abogados privados.

“A mí, por más que me pegues, lo que más sé en la vida es levantarme”, reflexionó Daniella Campos.